Познавательную игру «Красный, желтый, зеленый!» провели в Октябрьской библиотеке

После изучения знаков и правил, дети с родителями подбирали знаки к дорожной ситуации, отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины. А чтобы занятия не показались очень серьёзными и скучными, стали играть в подвижные игры, которые всегда вызывают бурю эмоций, как у детей, так и у родителей. Всем понравились игры: «Цветные автомобили», «Красный, зеленый, - на старт», «Ловкий пешеход», «Светофор», «Где мы были мы не скажем, на чем ехали, покажем!».Подобные игры способствуют использованию практических навыков поведения на дороге. Игра формирует партнерские отношения между детьми и родителями, развивает у детей двигательную активность, учит объединяться в игре и действовать в соответствии с правилами, воспитывает дружеские взаимоотношения детей и родителей из разных семей.А еще каждая семья создала страницу книжки-малышки с картинкой и с описанием в стихотворной форме ситуации на дороге.Мероприятие завершилось просмотром мультфильма «Дядя Стёпа -милиционер».О других мероприятиях Октябрьской библиотеки № 2 вы можете узнать по тел. 20-67-65 или в группе социальной сети Вконтакте «Книжный берег».