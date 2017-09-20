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Познавательную игру «Красный, желтый, зеленый!» провели в Октябрьской библиотеке

сегодня 19:53
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Ребята с родителями в игровой форме изучали дорожные знаки, цвета светофора и правила безопасного движения на улице.
 
 
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После изучения знаков и правил, дети с родителями подбирали знаки к дорожной ситуации, отгадывали  загадки, отвечали на вопросы викторины. А чтобы занятия не показались очень серьёзными и скучными, стали играть в подвижные игры, которые всегда вызывают бурю эмоций, как у детей, так и у родителей. Всем понравились игры: «Цветные автомобили», «Красный, зеленый, - на старт», «Ловкий пешеход», «Светофор», «Где мы были мы не скажем, на чем ехали, покажем!».

Подобные игры способствуют использованию практических навыков поведения на дороге. Игра формирует партнерские отношения между детьми и родителями, развивает у детей двигательную активность, учит объединяться в игре и действовать в соответствии с правилами, воспитывает дружеские взаимоотношения детей и родителей из разных семей.

А еще каждая семья создала страницу книжки-малышки с картинкой и с описанием в стихотворной форме ситуации на дороге.

Мероприятие завершилось просмотром мультфильма «Дядя Стёпа -милиционер».

О других мероприятиях Октябрьской библиотеки № 2 вы можете узнать по тел. 20-67-65 или в группе социальной сети Вконтакте «Книжный берег».
Автор: cbs
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