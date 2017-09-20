Праздник осеннего равноденствия устроят в культурном центре Архангельска
сегодня 23:43
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23 сентября в Архангельском городском культурном центре состоится праздник осеннего равноденствия «Вересень».
Гостей праздника ждёт насыщенная разнообразная программа. Архангельские мастера-рукодельницы готовы предложить всем желающим замечательные вещи ручной работы из натуральных и необычных материалов в разнообразных техниках: валяние, декупаж, канзаши, авторские украшения, открытки, аксессуары и сувениры из бисера и камней, тёплые и уютные вязаные вещи, галстуки-бабочки, авторские куклы, изделия из фоамирана, кофейные сувениры, вышитые работы, мандалы и множество других оригинальных вещей. Среди покупателей ярмарки будет организован розыгрыш призов.
Во время праздника будет работать точка цветочного кроссинга – место для обмена комнатными растениями, отростками, семенами и саженцами. Также все желающие смогут попробовать разнообразные домашние заготовки и обменяться рецептами.
В рамках праздника состоится красочный концерт, участие в котором примут творческие коллективы культурного центра: ансамбль песни «Земляки», вокальная студия «Консонанс», театр народной и современной культуры «Поморская артель», фольклорные коллективы «Княжиця» и «Душегрея». Юных посетителей ждёт игровая программа «Барбоскины и тайна осеннего сундука» и интерактивная развлекательная программа «Огородные истории».
Любители активного отдыха смогут поучаствовать в танцевально-оздоровительной программе «Танцуй и укрепляй здоровье». Для любителей поэзии будет работать открытый микрофон. Все желающие смогут прочитать любимые стихи про осень.
Заключительным аккордом праздника станет открытие сезона танцевальных вечеров под духовой оркестр.
Программа:
11:00-17:00 - арт-ярмарка мастеров hand-made, выступления творческих коллективов, выставка-ярмарка «Урожай 2017», конкурс-дегустация «Лучшая хозяюшка» (дегустация, обмен рецептами).
12:00-17:00 – «Цветочный кроссинг» – обмен комнатными растениями.
11:00 – развлекательная программа для детей «Барбоскины и тайна осеннего сундука».
13:30-14:00 – открытый микрофон «Читаем стихи о природе и осени».
14:00-15:00 – фольклорная программа «Духовное, былинное и сказочное Пинежье» творческого коллектива «Ступины девки» д. Лохново Пинежского района.
15:00-15:40 – интерактивное театрализованное представление для самых маленьких «Огородные истории».
15:00-16:00 – танцевально-оздоровительная программа «Танцуй и укрепляй здоровье».
16:00 – розыгрыш призов
18:00 – танцы под духовой оркестр «Секрет вечной молодости».
Подробности и заявки на участие в ярмарке и конкурсе-дегустации в группе
ВКонтакте. Дополнительная информация по телефону: 270-239.