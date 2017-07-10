Праздник, согревающий сердца, устроили в окружной библиотеке Архангельска

Праздничный открытый микрофон «Живет в веках любовь и верность», посвященный Дню семьи, любви и верности, состоялся 8 июля в Библиотеке №10 округа Варавино-Фактория.

В начале праздника заведующая библиотекой Ирина Морозова поздравила участников и зрителей с замечательным праздником – Днем семьи, любви и верности. А затем Алина Юринская исполнила музыкальную композицию на гитаре.

Поэзия — как трепетное пламя. Она необходима, чтобы освещать души близких, друзей, знакомых и незнакомых людей, оказавшихся рядом с нами. Во время открытого микрофона прозвучали стихи и песни о любви, семье и верности в исполнении участников литературного объединения «Творчество» (ЦГБ им. М.В. Ломоносова, руководитель – Татьяна Рудная) и литературно-поэтического клуба «Родник» (Библиотека №10 округа Варавино-Фактория, руководитель – Жанна Беликова). Песни под гитару на стихи Татьяны Щербачевой, Анны Зайцевой и других северных авторов исполнил участник клуба авторской песни «Вертикаль» Юрий Ермолин. Все желающие могли приобрести книги северных авторов и взять у них автограф.

В открытом микрофоне приняла участие поэт, член Союза писателей России Ангелина Прудникова (г. Северодвинск), которая прочитала свои стихи и представила книги северодвинских поэтов.

Своими стихами и песнями зрителей порадовала юная участница Настасья Чебыкина. Наталья Тюрикова не только прочитала стихи, но и представила выставку своих картин, которые могли купить все желающие.

Во время праздника состоялась акция «Слагаемые семейного счастья». Любой желающий смог написать на стикере, что, по его мнению, самое главное в счастливой семейной жизни, а затем прикрепить стикер на доску флипчарта. Участники встречи отметили, что важнее всего в совместной жизни благоразумие, верность, любовь, умение прощать и семейный лад.

Также все желающие могли принять участие в фотосессии и сфотографироваться в ромашке – символе семейного праздника. Была оформлена книжная выставка, посвященная Дню семьи, любви и верности. А в конце встречи ее участники сделали общее фото на память о замечательном празднике.