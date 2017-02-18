Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Праздник весны, красоты и очарования встречаем на ярмарке «Мир женщины» Проходят февральские метели и стужи, наступает ранняя весна, а с ней приходит и первый праздник весны, красоты и очарования - 8 марта!



На ярмарке участники представят на своих стендах товары проверенные временем и новинки, которые не продаются в розничной торговле. Среди них мясные деликатесы и сало из Волгограда, Воронежа и Белоруссии, дальневосточная копченая рыба и икра Камчатки, северная семга, свежемороженая треска, корюшка и навага. Вкуснейшие сыры из Чувашии, Белоруссии и Абхазии.



Сладкоежек и детей порадуют изобилием своей продукции кондитеры и конфетные фабрики из разных уголков страны. Они привезут на ярмарку шоколад, конфеты, восточные сладости, халву, натуральный мед, полезные орехи и сухофрукты, а также большой ассортимент черного, зеленого и других сортов чая в праздничной упаковке.



Поморские модницы обязательно обновят наряды в своём гардеробе. Будет представлена верхняя демисезонная одежда, головные уборы, практичная женская одежда и нарядные блузки, широкий ассортимент трикотажа, а также обувь и кожгалантерея.



Хозяйки на ярмарке смогут выбрать кухонную посуду, бытовые приборы, домашний текстиль, льняные изделия, современные полезные приспособления облегчающие уход за домом, посуду для пикников и утварь для дачи.



Для тех, кто затрудняется с выбором подарка, предлагаем обратить внимание на эксклюзивные подарочные изделия от «Серебро Кубачи», неповторимые по красоте и виртуозности исполнения, именные ложки, а также на натуральную сибирскую косметику и бижутерию.



Обращаем внимание пользователей интернета на очередной розыгрыш призов от участников ярмарки «Мир женщины». Подробности смотрите в нашей группе



Приходите! Ждем Вас на ярмарке во Дворце спорта 28 февраля - 2 марта с 10-00 до 19-00, 3 марта с 10-00 до 17-00. Телефон: (8182)639-609. Сайт:

ООО «Поморская ярмарка» поздравляет милых, любимых, единственных с наступающим праздником и приглашает на ярмарку «Мир женщины», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта во Дворце спорта.На ярмарке участники представят на своих стендах товары проверенные временем и новинки, которые не продаются в розничной торговле. Среди них мясные деликатесы и сало из Волгограда, Воронежа и Белоруссии, дальневосточная копченая рыба и икра Камчатки, северная семга, свежемороженая треска, корюшка и навага. Вкуснейшие сыры из Чувашии, Белоруссии и Абхазии.Сладкоежек и детей порадуют изобилием своей продукции кондитеры и конфетные фабрики из разных уголков страны. Они привезут на ярмарку шоколад, конфеты, восточные сладости, халву, натуральный мед, полезные орехи и сухофрукты, а также большой ассортимент черного, зеленого и других сортов чая в праздничной упаковке.Поморские модницы обязательно обновят наряды в своём гардеробе. Будет представлена верхняя демисезонная одежда, головные уборы, практичная женская одежда и нарядные блузки, широкий ассортимент трикотажа, а также обувь и кожгалантерея.Хозяйки на ярмарке смогут выбрать кухонную посуду, бытовые приборы, домашний текстиль, льняные изделия, современные полезные приспособления облегчающие уход за домом, посуду для пикников и утварь для дачи.Для тех, кто затрудняется с выбором подарка, предлагаем обратить внимание на эксклюзивные подарочные изделия от «Серебро Кубачи», неповторимые по красоте и виртуозности исполнения, именные ложки, а также на натуральную сибирскую косметику и бижутерию.Обращаем внимание пользователей интернета на очередной розыгрыш призов от участников ярмарки «Мир женщины». Подробности смотрите в нашей группе ВКонтакте. Вступайте в группу и выигрывайте призы.Приходите! Ждем Вас на ярмарке во Дворце спорта 28 февраля - 2 марта с 10-00 до 19-00, 3 марта с 10-00 до 17-00. Телефон: (8182)639-609. Сайт: www.Поморская-ярмарка.РФ Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Pomfair просмотров: 27

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