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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Праздник весны, красоты и очарования встречаем на ярмарке «Мир женщины»

Проходят февральские метели и стужи, наступает ранняя весна, а с ней приходит и первый праздник весны, красоты и очарования - 8 марта!
ООО «Поморская ярмарка» поздравляет милых, любимых, единственных с наступающим праздником и приглашает на ярмарку «Мир женщины», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта во Дворце спорта.

На ярмарке участники представят на своих стендах товары проверенные временем и новинки, которые не продаются в розничной торговле. Среди них мясные деликатесы и сало  из Волгограда, Воронежа и Белоруссии, дальневосточная копченая рыба и икра Камчатки,  северная семга, свежемороженая треска, корюшка и навага. Вкуснейшие сыры из Чувашии, Белоруссии и Абхазии.

Сладкоежек и детей порадуют изобилием своей продукции кондитеры и конфетные фабрики из разных уголков страны. Они привезут на ярмарку шоколад, конфеты, восточные сладости, халву, натуральный мед, полезные орехи и сухофрукты, а также большой ассортимент черного, зеленого и других сортов чая в праздничной упаковке.

Поморские модницы обязательно обновят наряды в своём гардеробе. Будет представлена верхняя демисезонная одежда, головные уборы, практичная женская одежда и нарядные блузки, широкий ассортимент трикотажа, а также обувь и кожгалантерея.

Хозяйки на ярмарке смогут выбрать кухонную посуду, бытовые приборы, домашний текстиль, льняные изделия, современные полезные приспособления облегчающие уход за домом, посуду для пикников и утварь для дачи.

Для тех, кто затрудняется с выбором подарка, предлагаем обратить внимание на эксклюзивные подарочные изделия от «Серебро Кубачи», неповторимые по красоте и виртуозности исполнения, именные ложки, а также на натуральную сибирскую косметику и бижутерию.

Обращаем внимание пользователей интернета на очередной розыгрыш призов от участников ярмарки «Мир женщины». Подробности смотрите в нашей группе ВКонтакте. Вступайте в группу и выигрывайте призы.
 
Приходите! Ждем Вас на ярмарке во Дворце спорта 28 февраля - 2 марта с 10-00 до 19-00, 3 марта с 10-00 до 17-00. Телефон: (8182)639-609. Сайт: www.Поморская-ярмарка.РФ.
 
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автор: Pomfair
просмотров: 27
дата: 18.02.17 | 11:42
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