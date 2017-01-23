Архангельск: Новости компаний

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Предпринимателей освободили от ежемесячной отчетности перед службой занятости

По предложению уполномоченного региональное министерство труда, занятости и социального развития отменило требование о ежемесячном предоставлении работодателями отчетности при отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

20 января 2017 года соответствующие изменения были внесены в постановление №24-п.

Напомним, в адрес бизнес-уполномоченного регулярно поступают обращения предпринимателей о необходимости ежемесячных отчетов перед министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области в части предоставления информации о наличии или отсутствии свободных рабочих мест.

По словам представителей бизнес-сообществ, фактически, постановлением регионального министерства труда от 28 октября 2015 года № 24-п была установлена новая обязанность для предпринимателей о необходимости дополнительной ежемесячной отчетности. Таким образом, независимо от наличия вакансий предприниматели были обязаны ежемесячно направлять отчёты в службу занятости. За непредоставление этих данных региональное министерство труда привлекало предпринимателей к административной ответственности.

В 2016 году в рамках исполнения поручения Губернатора Архангельской области Игоря Орлова о недопустимости дополнительной нагрузки на предпринимателей секретариатом уполномоченного была проведена работа по анализу ситуации, вопрос был вынесен на обсуждение экспертного совета. В ходе открытой дискуссии эксперты сошлись во мнении, что федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» не содержит норм, обязывающих работодателей предоставлять информацию о вакантных рабочих местах при их отсутствии.

Отмена требования о ежемесячном предоставлении работодателями в службу занятости информации при отсутствии свободных рабочих мест и вакантных должностей обеспечит комфортные условия для ведения бизнеса и положительно повлияет на развитие экономики региона.

С документом можно ознакомиться здесь.

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автор: Business News
просмотров: 57
дата: 23.01.17 | 15:12
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