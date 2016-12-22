Архангельск: Новости компаний

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Предпринимателям Поморья теперь отправлять посылки за рубеж стало ещё проще

С 15 декабря совместный проект Почты России и ФТС России по упрощенному таможенному оформлению товаров, пересылаемых на экспорт в международных почтовых отправлениях (МПО), расширен на всю страну.
Отправить посылку за рубеж в упрощенном порядке корпоративные клиенты могут в 469 центрах выдачи и приема посылок (ЦВПП) в 185 городах страны. В Архангельской области уже работает 3 ЦВПП.

В церемонии презентации возможностей нового проекта 20 декабря 2016 года в одном из ЦВПП г. Москвы приняли участие cоветник Президента Российской Федерации, председатель совета ИРИ Герман Клименко; руководитель федеральной таможенной службы Владимир Булавин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев и генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Упрощение таможенного оформления экспортируемых товаров Почта России и ФТС России реализуют в рамках поручения Правительства РФ. Проект был инициирован Институтом развития Интернета. Его суть заключается в создании максимально комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей и компаний-экспортеров, работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН), а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС.

При оформлении экспортируемых товаров эти отправители могут использовать в качестве таможенной декларации документ, применяемый Всемирным почтовым союзом (почтовую декларацию CN23 для посылок или CN22 для мелких пакетов до 2 кг). Новое решение предполагает, что весь диалог отправителя при оформлении экспортируемых товаров начинается и заканчивается в почтовом отделении и занимает несколько минут. Всю работу по экспортному оформлению осуществляют Почта России и ФТС России на основании данных декларации без присутствия отправителя в таможенных органах.

«Совместно с ФТС России мы создали удобное логистическое решение для отправки товаров в посылках за рубеж», - отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.  
Ключевые этапы упрощенной процедуры:
  • Отправитель заходит на сайт https://export.pochta.ru/ – специальный сервис по отправке посылок на экспорт с товарными вложениями. Вход осуществляется по pochta ID, получаемого в процессе открытия Личного кабинета на сайте pochta.ru.
  • В онлайн режиме заполняется почтовая декларация, которой присваивается уникальный код, идентифицирующий декларацию.
  • Отправителю достаточно прийти в ЦВПП с посылкой и распечатанной декларацией, с которой оператор почты при приеме посылки сканирует штрих-код.
  • Дальнейшие процедуры не потребуют личного присутствия отправителя: Почта России в рамках электронного обмена отправляет данные о посылке в ФТС России, которая принимает решение в соответствии с действующим таможенным законодательством Евразийского экономического союза.
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автор: postarh
просмотров: 75
дата: 22.12.16 | 11:08
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