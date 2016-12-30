Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Председатель областного Собрания поздравил северян с новогодними праздниками Спикер регионального парламента Виктор Новожилов пожелал жителям региона счастья, здоровья, успехов и благополучия. Дорогие земляки!



Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость новогодних праздников с близкими и дорогими для нас людьми. Мы верим, что добрые пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье и благополучие нашим домам и семьям.



Каким будет наступающий год, зависит только от наших стремлений и желаний. Нам нужно всегда быть вместе. Крайне важно ощущать поддержку друзей и близких, коллег по работе.



Для каждого новый год сложится по-своему. Но я уверен, что если под бой курантов загадать заветное желание, если всеми силами стремиться свою мечту воплотить в жизнь, то она обязательно сбудется.



Мне хочется от всей души поздравить северян с новым, 2017-м годом и Рождеством Христовым, пожелать всем нам счастья, здоровья, успехов и благополучия.



С праздником, дорогие друзья! С Новым годом! Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: sd29 просмотров: 238

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