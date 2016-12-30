Архангельск: Новости компаний

Дорогие земляки!
Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость новогодних праздников с близкими и дорогими для нас людьми. Мы верим, что добрые пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье и благополучие нашим домам и семьям.
Каким будет наступающий год, зависит только от наших стремлений и желаний. Нам нужно всегда быть вместе. Крайне важно ощущать поддержку друзей и близких, коллег по работе.
Для каждого новый год сложится по-своему. Но я уверен, что если под бой курантов загадать заветное желание, если всеми силами стремиться свою мечту воплотить в жизнь, то она обязательно сбудется.
Мне хочется от всей души поздравить северян с новым, 2017-м годом и Рождеством Христовым, пожелать всем нам счастья, здоровья, успехов и благополучия.
С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!