Архангельск: Новости компаний

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Председатель областного Собрания поздравил северян с новогодними праздниками

Спикер регионального парламента Виктор Новожилов пожелал жителям региона счастья, здоровья, успехов и благополучия.
Дорогие земляки!

Соблюдая вековые традиции, мы стараемся разделить радость новогодних праздников с близкими и дорогими для нас людьми. Мы верим, что добрые пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье и благополучие нашим домам и семьям.

Каким будет наступающий год, зависит только от наших стремлений и желаний. Нам нужно всегда быть вместе. Крайне важно ощущать поддержку друзей и близких, коллег по работе.

Для каждого новый год сложится по-своему. Но я уверен, что если под бой курантов загадать заветное желание, если всеми силами стремиться свою мечту воплотить в жизнь, то она обязательно сбудется. 

Мне хочется от всей души поздравить северян с новым, 2017-м годом и Рождеством Христовым, пожелать всем нам счастья, здоровья, успехов и благополучия.

С праздником, дорогие друзья! С Новым годом!
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автор: sd29
просмотров: 238
дата: 30.12.16 | 15:27
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