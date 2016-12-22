Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Представители Корпорация развития выступили в двух ведущих вузах региона Ежегодно Фонд разыгрывает более 4 млрд рублей по шести программам в пяти направлениях: IT-технологии, Медицина будущего, Современные материалы, Приборы и аппаратные комплексы, Биотехнологии.



Евгений Дерягин, управляющий делами КРАО представил участникам фестиваля программы Фонда содействия инновациям (ФСИ) - «Умник» и «Старт», ориентированные прежде всего на поддержку инновационных проектов молодых россиян.



Ежегодно Фонд разыгрывает более 4 млрд рублей по шести программам в пяти направлениях: IT-технологии, Медицина будущего, Современные материалы, Приборы и аппаратные комплексы, Биотехнологии.



В рамках программы «Умник» ФСИ проводит конкурсный отбор на получение грантовой поддержки для научно-исследовательских работ (НИР). Сумма гранта 500 тысяч рублей. В России в этой программе уже приняли участие более 105 тысяч человек, из которых более 15 тысяч человек стали победителями, создавшими более 800 инновационных компаний.



Условия участия в этой программе достаточно несложные – к конкурсу допускаются физические лица, граждане РФ от 18 до 30 лет, подавшие онлайн-заявку в специализированной системе по адресу



Среди критериев оценки заявляемых проектов: актуальность и новизна идеи, уже имеющийся задел и перспективы коммерциализации. В результате Фонд ожидает от «умников» завершенную научно-исследовательскую работу, заявку на защиту РИД (это заявка на регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности), бизнес-план инновационного проекта, а также их готовность к созданию малого предприятия (МИП) и/или на подачу заявки в следующую программу ФСИ - «Старт».



Программа «Старт» - следующий этап многоступенчатого подхода Фонда к работе с инновационными проектами. Данная двухгодичная программа рассчитана как на физических лиц - аспирантов, молодых преподавателей, так и на юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства. Грантовая поддержка здесь уже достигает в первый год - 2 млн рублей, во второй – 3 млн рублей. Эти средства предусматриваются на проведение научно-исследовательских и конструкторских разработок. В результате должна появиться интеллектуальная собственность и начата работа по выведению продукта на рынок. Критериями отбора заявок на эту программу являются перспективы коммерциализации, а также должны быть просчитаны риски проекта. Еще одно условие - наличие проектной команды в составе не менее трех человек.



Аудитория, для которой была сделана презентация, состояла из студентов САФУ, которые как отметил Евгений Дерягин, еще будучи на студенческой скамье могут начать дело всей своей жизни.



Как подчеркнула директор ВШ ИТАС САФУ Людмила Хаймина, Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем является исследовательской площадкой и представленные программы интересны для студентов этого структурного подразделения федерального вуза. «В ваших руках – будущее России! На смену выпускникам придут очень замотивированные студенты», - заявила руководитель высшей школы.



В этот же день с программой «Умник» и «Старт» были познакомлены аспиранты и молодые преподаватели Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Презентация программ состоялась в рамках семинара для молодых ученых.



«Из инновационной идеи можно получить коммерческий продукт. Не секрет, что грантодатели гоняются за проектными командами и надо использовать этот факт, чтобы обеспечить себе дальнейшую успешную жизнь», - сказал заведующий отделом инновационных программ ЦНИЛ медицинского университета Александр Кудрявцев.



Отметим, что в 2014 году группа студентов СГМУ выиграла грант Фонда содействия инновациям по программе «Умник».



«Сегодня инновации - в приоритете. Развивать это направление необходимо и через молодое поколение: школьников, студентов, молодых ученых. У Фонда содействия инновациям существуют многоступенчатые программы, которые позволяют совершенствовать техническое творчество детей, например, в рамках программы «ЦМИТ» (Центр молодежного инновационного творчества).

Также проводится большая работа в студенческой среде по созданию научно-технических проектов. Наша задача – обеспечить пул инновационных проектов от Архангельской области. Мы готовы помогать упаковывать идеи, содействовать инновационному бизнесу от самых ранних стадий до организации производства и коммерциализации наукоемкой продукции», - прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области, региональный представитель Фонда содействия инновациям Алексей Ковалев.



На Дне карьеры, который прошел в Высшей школе информационных технологий и автоматизированных систем САФУ в рамках XIII Международного фестиваля информационных технологий IT-Архангельск, представитель Корпорация развития Архангельской области (КРАО) рассказал студентам о возможностях создания своего будущего бизнеса.Евгений Дерягин, управляющий делами КРАО представил участникам фестиваля программы Фонда содействия инновациям (ФСИ) - «Умник» и «Старт», ориентированные прежде всего на поддержку инновационных проектов молодых россиян.Ежегодно Фонд разыгрывает более 4 млрд рублей по шести программам в пяти направлениях: IT-технологии, Медицина будущего, Современные материалы, Приборы и аппаратные комплексы, Биотехнологии.В рамках программы «Умник» ФСИ проводит конкурсный отбор на получение грантовой поддержки для научно-исследовательских работ (НИР). Сумма гранта 500 тысяч рублей. В России в этой программе уже приняли участие более 105 тысяч человек, из которых более 15 тысяч человек стали победителями, создавшими более 800 инновационных компаний.Условия участия в этой программе достаточно несложные – к конкурсу допускаются физические лица, граждане РФ от 18 до 30 лет, подавшие онлайн-заявку в специализированной системе по адресу http://umnik.fasie.ru на грант для проведения НИР в течение 2-х лет.Среди критериев оценки заявляемых проектов: актуальность и новизна идеи, уже имеющийся задел и перспективы коммерциализации. В результате Фонд ожидает от «умников» завершенную научно-исследовательскую работу, заявку на защиту РИД (это заявка на регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности), бизнес-план инновационного проекта, а также их готовность к созданию малого предприятия (МИП) и/или на подачу заявки в следующую программу ФСИ - «Старт».Программа «Старт» - следующий этап многоступенчатого подхода Фонда к работе с инновационными проектами. Данная двухгодичная программа рассчитана как на физических лиц - аспирантов, молодых преподавателей, так и на юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства. Грантовая поддержка здесь уже достигает в первый год - 2 млн рублей, во второй – 3 млн рублей. Эти средства предусматриваются на проведение научно-исследовательских и конструкторских разработок. В результате должна появиться интеллектуальная собственность и начата работа по выведению продукта на рынок. Критериями отбора заявок на эту программу являются перспективы коммерциализации, а также должны быть просчитаны риски проекта. Еще одно условие - наличие проектной команды в составе не менее трех человек.Аудитория, для которой была сделана презентация, состояла из студентов САФУ, которые как отметил Евгений Дерягин, еще будучи на студенческой скамье могут начать дело всей своей жизни.Как подчеркнула директор ВШ ИТАС САФУ Людмила Хаймина, Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем является исследовательской площадкой и представленные программы интересны для студентов этого структурного подразделения федерального вуза. «В ваших руках – будущее России! На смену выпускникам придут очень замотивированные студенты», - заявила руководитель высшей школы.В этот же день с программой «Умник» и «Старт» были познакомлены аспиранты и молодые преподаватели Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Презентация программ состоялась в рамках семинара для молодых ученых.«Из инновационной идеи можно получить коммерческий продукт. Не секрет, что грантодатели гоняются за проектными командами и надо использовать этот факт, чтобы обеспечить себе дальнейшую успешную жизнь», - сказал заведующий отделом инновационных программ ЦНИЛ медицинского университета Александр Кудрявцев.Отметим, что в 2014 году группа студентов СГМУ выиграла грант Фонда содействия инновациям по программе «Умник».«Сегодня инновации - в приоритете. Развивать это направление необходимо и через молодое поколение: школьников, студентов, молодых ученых. У Фонда содействия инновациям существуют многоступенчатые программы, которые позволяют совершенствовать техническое творчество детей, например, в рамках программы «ЦМИТ» (Центр молодежного инновационного творчества).Также проводится большая работа в студенческой среде по созданию научно-технических проектов. Наша задача – обеспечить пул инновационных проектов от Архангельской области. Мы готовы помогать упаковывать идеи, содействовать инновационному бизнесу от самых ранних стадий до организации производства и коммерциализации наукоемкой продукции», - прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Архангельской области, региональный представитель Фонда содействия инновациям Алексей Ковалев. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: korpo просмотров: 85

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