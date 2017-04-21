Архангельск: Новости компаний

При покупке лодки или мотора - скидка на аксессуары до 10 процентов!

При покупке лодки или мотора - скидка на аксессуары до 10 процентов!

Чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно во время пребывания на воде, лодки и мотора будет не достаточно. Мы поможем Вам оборудовать лодку и мотор всеми необходимыми аксессуарами.

Только сейчас при покупке лодочного мотора и/или лодки в наших магазинах Вы получаете скидку до 10% на все спасательные средства, аксессуары к лодкам и лодочным моторам.



Торопитесь, сезон не за горами! Ждем Вас по адесам:



Архангельск:

- магазин "Носорог", ул. Наб. Северной Двины, 24 (рядом с МРВ), телефон (8182) 64-90-88;

- cалон Ямаха Мотор Центр Ломоносовский, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 116, стр.5, телефон: 63-90-22



Северодвинск

- «Техносам», г. Северодвинск Архангельское ш., д. 41, (8184) 56-25-94