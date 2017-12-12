При помощи арбалета пытались передать запрещенные предметы в колонию

Сотрудниками(п. Икса, Плесецкий район) была предотвращена попытка передачи средств мобильной связи и комплектующих к ним. Так, при досмотре железнодорожной платформы, предназначенной для подачи в промышленную зону, были найдены три полиэтиленовых свертка, спрятанных в тормозных ресиверах. При вскрытии в них обнаружили три сотовых телефона, столько же зарядных устройств, две сим-карты, флэш-карту, а также полтора килограмма дрожжей. В настоящее время по данному факту проводится проверка.Кроме того, в минувшие выходные сотрудниками(г. Коряжма) на прилегающей к режимному учреждению территории были задержаны двое граждан. При себе они имели приспособления для доставки запрещенных предметов на территорию ИУ: арбалет кустарного производства и стрелу, сделанную из лыжной палки, к которой скотчем был примотан сверток черного цвета. При вскрытии в нем были обнаружены четыре мобильных телефона, зарядное устройство и десять сим-карт.Вчера поздним вечером резервной группой караула(п. Лесная Речка, г. Архангельск) был задержан гражданин, приблизившийся к внешней территории запретной зоны и совершивший переброс двух свертков. В них находились семь сотовых телефонов, три сим-карты и два зарядных устройства.В отношении правонарушителей составлены протоколы об административной ответственности в соответствии со статьей 19.12 КоАП РФ.Отметим, что работе по недопущению проноса и использованию на территории исправительных учреждений запрещенных предметов в региональном УФСИН уделяется особое внимание. Список вещей и предметов, не разрешенных к использованию в местах лишения свободы, установлен Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.