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Прием заявок на конкурс «Лидер климатического развития» продолжится до 15 августа

сегодня 12:28
38 0
Участников конкурса «Лидер климатического развития» становится все больше.
 
 
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Оргкомитет конкурса лучших практик и решений в сфере климатических и экологических инициатив «ЛИДЕР КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» принял решение о продлении приема заявок на участие до 15 августа 2017 года. Решение принято в связи с многочисленными обращениями представителей муниципальных образований, компаний, общественных организаций и учебных заведений, желающих принять участие в конкурсе.
 
Конкурс организован по инициативе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и проводится в рамках «Климатического форума городов России 2017» - крупнейшего делового мероприятия, посвященного вопросам климатологии и экологии, приуроченного к году экологии и особо охраняемых природных территорий, которое будет проходить 21 и 22 августа в ЦВЗ «Манеж».
 
Задача конкурса - поиск и популяризация лучших реализованных в России проектов в области энергосбережения, сохранения ресурсов, рециклинга, сбережения природного наследия, создания экологически-дружественной городской среды и развития технологий для умных городов. Конкурс призван способствовать решению проблем, актуальных для большинства муниципальных образований России.
 
НОМИНАЦИИ:
 
  • Лучший проект по развитию социально-значимых экологических инициатив с вовлечением сообществ;
  • Эко-корпорация Года Экологии в России»;
  • Вклад в климатическое развитие (безопасность) региона;
  • «Визионеры» - создавая, проецируя, визуализируя будущее - номинация для студентов и студенческих коллективов. 3 проекта-призера в рамках этой номинации получат премию: 1 место -  100 000 рублей*, 2 место – 50 000 рублей*, 3 место - 30 000 рублей*.
  • Лучший стенд на выставке в рамках «Климатического форума городов России».
 
Проекты для участия в конкурсе могут подавать администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, организации и компании (юридические лица), НКО, проектные бюро, образовательные учреждения, учреждения культуры и др.
 
Подробная информация на сайте www.climate-forum.ru  в разделе «Конкурс».
 
Заказчик конкурса: Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
Организатор конкурса: ООО «Нью Диджитал».

 
Автор: SergeyVlad
38 0
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