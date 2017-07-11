Прием заявок на конкурс «Лидер климатического развития» продолжится до 15 августа
сегодня 12:28
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Участников конкурса «Лидер климатического развития» становится все больше.
Оргкомитет конкурса лучших практик и решений в сфере климатических и экологических инициатив «ЛИДЕР КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» принял решение о продлении приема заявок на участие до 15 августа 2017 года.
Решение принято в связи с многочисленными обращениями представителей муниципальных образований, компаний, общественных организаций и учебных заведений, желающих принять участие в конкурсе.
Конкурс организован по инициативе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и проводится в рамках «Климатического форума городов России 2017» - крупнейшего делового мероприятия, посвященного вопросам климатологии и экологии, приуроченного к году экологии и особо охраняемых природных территорий, которое будет проходить 21 и 22 августа в ЦВЗ «Манеж».
Задача конкурса - поиск и популяризация лучших реализованных в России проектов в области энергосбережения, сохранения ресурсов, рециклинга, сбережения природного наследия, создания экологически-дружественной городской среды и развития технологий для умных городов. Конкурс призван способствовать решению проблем, актуальных для большинства муниципальных образований России.
НОМИНАЦИИ:
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Лучший проект по развитию социально-значимых экологических инициатив с вовлечением сообществ;
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Эко-корпорация Года Экологии в России»;
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Вклад в климатическое развитие (безопасность) региона;
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«Визионеры» - создавая, проецируя, визуализируя будущее - номинация для студентов и студенческих коллективов. 3 проекта-призера в рамках этой номинации получат премию: 1 место - 100 000 рублей*, 2 место – 50 000 рублей*, 3 место - 30 000 рублей*.
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Лучший стенд на выставке в рамках «Климатического форума городов России».
Проекты для участия в конкурсе могут подавать администрации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, организации и компании (юридические лица), НКО, проектные бюро, образовательные учреждения, учреждения культуры и др.
Подробная информация на сайте www.climate-forum.ru
в разделе «Конкурс».
Заказчик конкурса: Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
Организатор конкурса: ООО «Нью Диджитал».