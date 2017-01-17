Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Молодых архангелогородцев приглашают на курсы ораторского мастерства Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова предлагает старшеклассникам, студентам и работающей молодежи пройти курсы ораторского мастерства. Начало занятий нового набора обучающихся – 3 февраля в 17 часов в читальном зале библиотеки. Умение убедительно говорить и работать с аудиторией слушателей сегодня важно каждому. Даже тем, у кого нет необходимости ежедневно выступать перед большой аудиторией, требуется правильно подавать себя – от этого зависит устройство на работу, заработная плата, продвижение по карьерной лестнице. Каким бы востребованным специалистом вы ни были, важно, чтобы вас и ваши идеи услышали.



Не секрет, что людей, владеющих искусством слова, немного, они всегда выделяются среди окружающих. Они оказываются успешными руководителями, политиками, бизнесменами, журналистами, писателями и преподавателями.



Знание законов риторики играет важнейшую роль во всех жизненных сферах человека, поэтому курсы помогут освоить и правила бытового, межличностного общения.



Курсы ораторского мастерства, организуемые на базе «Централизованной библиотечной системы» Архангельска, хорошо зарекомендовали себя среди слушателей и выпускников курсов.



Ждем всех желающих 3 февраля в 17 часов в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова по адресу: пр.,Троицкий, 64.



Тел. для справок – 20-15-76 и 28-57-05. E-mail: garganchuk@arhlib.ru

Стоимость одного занятия – 50 руб.

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