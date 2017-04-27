Архангельск: Новости компаний

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Принимаются заявки на участие в III Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету 2017»

19 апреля начался прием работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2017», организованный Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком».
Участниками конкурса, целью которого является популяризация обучения работе в интернете, могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.

Номинации конкурса:
• Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
• Мои интернет-достижения;
• Интернет-предприниматель, интернет-работодатель;
 Интернет-краевед;
• Интернет-путешественник.

Конкурсные работы принимаются до 9 октября 2017 года. Итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 года.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета». Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПФР и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель этого сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повысить качество жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.
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автор: pfr
просмотров: 34
дата: 27.04.17 | 12:11
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