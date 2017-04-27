Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Принимаются заявки на участие в III Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету 2017» 19 апреля начался прием работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2017», организованный Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком».



Номинации конкурса:

• Портал gosuslugi.ru: мой опыт;

• Мои интернет-достижения;

• Интернет-предприниматель, интернет-работодатель;

• Интернет-краевед;

• Интернет-путешественник.



Конкурсные работы принимаются до 9 октября 2017 года. Итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 года.



Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на



Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта « Участниками конкурса, целью которого является популяризация обучения работе в интернете, могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.Номинации конкурса:• Портал gosuslugi.ru: мой опыт;• Мои интернет-достижения;• Интернет-предприниматель, интернет-работодатель;Интернет-краевед;• Интернет-путешественник.Конкурсные работы принимаются. Итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 года.Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта « Азбука Интернета ». Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПФР и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель этого сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повысить качество жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: pfr просмотров: 34

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