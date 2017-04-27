Архангельск: Новости компаний

Участниками конкурса, целью которого является популяризация обучения работе в интернете, могут стать представители старшего поколения пользователей интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно, так и на специализированных компьютерных курсах.
Номинации конкурса:
• Портал gosuslugi.ru: мой опыт;
• Мои интернет-достижения;
• Интернет-предприниматель, интернет-работодатель;
• Интернет-краевед;
• Интернет-путешественник.
Конкурсные работы принимаются до 9 октября 2017 года
. Итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2017 года.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на
сайте, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.
Конкурс проводится в рамках благотворительного проекта «Азбука Интернета
». Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между ПФР и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель этого сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через сеть интернет и повысить качество жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.