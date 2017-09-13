Привокзальная детская библиотека № 8 приглашает новых читателей на представления

Гостей библиотеки встретят «ожившие» книжки и полюбившиеся всем литературные герои: почтальон Печкин, Учёный кот и другие. Юные читатели узнают, что слово «библиотека» состоит из двух слов: «библио» - книга и «тека» - хранилище. А, значит, библиотека переводится как «хранилище книг».



Работниками библиотеки раньше могли стать только мужчины и только самые умные. Гостям библиотеки расскажут о самой большой и самой маленькой книге, о том, как книги выглядели в древности. Первые люди начинали писать на шкурах животных, бересте и глиняных табличках. У современного поколения есть возможность почитать интересные книги с красивыми, красочными иллюстрациями. Только нужно уметь с книгами правильно обращаться, чтобы книжки не плакали по ночам. Об этом секрете поведает «ожившая» книжка, которая расскажет о правилах поведения в библиотеке, как записаться в библиотеку, и посоветует к прочтению самые интересные книги. Гостей экскурсии ждут весёлые игры, интересные загадки, шутки, а в читальном зале библиотеки всех ожидает просмотр интересного мультфильма.



Всех-всех ждем в библиотеке! Будет интересно!



Принимаем групповые заявки на экскурсии по телефону: 20-29-08.