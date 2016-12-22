Архангельск: Новости компаний

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Призы АЦБК разыграли детские дома

В Новодвинске, в обновленном спортивном зале «Северный» ФОК АО «БЫТ» прошёл турнир по флорболу на призы АО «Архангельский ЦБК» среди воспитанников детских домов Архангельской области.
 Возраст участников 2002 год рождения и младше.

Оспаривать пальму первенства собрались представители четырёх организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и это флорболисты Рембуевского, Северодвинского, Сольвычегодского и Новодвинского детских домов.

К сожалению, фортуна не улыбнулась местным спортсменам. Новодвинские ребята трижды потерпели поражение и заняли четвёртую строчку турнирной таблицы.  Несмотря на это, новодвинский игрок, Данил Синицкий признан лучшим вратарём турнира.

Первое место в соревнованиях заняли воспитанники Рембуевского детского дома, на втором - Северодвинский детский дом «Беломорец», замкнули тройку призёров ребята Сольвычегодского детского дома № 2.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Нина С.
просмотров: 69
дата: 22.12.16 | 11:12
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