Архангельск: Новости компаний

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фото, видео с места события Призы АЦБК разыграли детские дома В Новодвинске, в обновленном спортивном зале «Северный» ФОК АО «БЫТ» прошёл турнир по флорболу на призы АО «Архангельский ЦБК» среди воспитанников детских домов Архангельской области.

Возраст участников 2002 год рождения и младше. Оспаривать пальму первенства собрались представители четырёх организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и это флорболисты Рембуевского, Северодвинского, Сольвычегодского и Новодвинского детских домов.



К сожалению, фортуна не улыбнулась местным спортсменам. Новодвинские ребята трижды потерпели поражение и заняли четвёртую строчку турнирной таблицы. Несмотря на это, новодвинский игрок, Данил Синицкий признан лучшим вратарём турнира.



Первое место в соревнованиях заняли воспитанники Рембуевского детского дома, на втором - Северодвинский детский дом «Беломорец», замкнули тройку призёров ребята Сольвычегодского детского дома № 2. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Нина С. просмотров: 69

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