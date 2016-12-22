Архангельск: Новости компаний

Возраст участников 2002 год рождения и младше.
Оспаривать пальму первенства собрались представители четырёх организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и это флорболисты Рембуевского, Северодвинского, Сольвычегодского и Новодвинского детских домов.
К сожалению, фортуна не улыбнулась местным спортсменам. Новодвинские ребята трижды потерпели поражение и заняли четвёртую строчку турнирной таблицы. Несмотря на это, новодвинский игрок, Данил Синицкий признан лучшим вратарём турнира.
Первое место в соревнованиях заняли воспитанники Рембуевского детского дома, на втором - Северодвинский детский дом «Беломорец», замкнули тройку призёров ребята Сольвычегодского детского дома № 2.