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Пробудить отцовские чувства у жителя Поморья помогло уголовное наказание

сегодня 22:46
24 0
Только после привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов житель Архангельской области «взялся за ум» и трудоустроился.
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В отделе судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина К. алиментов в пользу своего несовершеннолетнего ребёнка. Безответственное отношение мужчины к своим родительским обязанностям привело к образованию задолженности в размере 70 тысяч рублей. Никаких мер к погашению долга гражданин К. не предпринимал: на работу не устраивался, на учёт в центр занятости населения не вставал. В результате, за уклонение от уплаты алиментов нерадивый отец был привлечён к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. Судом ему было назначено наказание в виде исправительных работ сроком 4 месяца.

Стоит отметить, что данное наказание пошло мужчине на пользу — оно заставило его переосмыслить своё отношение к отцовским обязанностям. Определённую роль сыграли и беседы с судебным приставом-исполнителем, в ходе которых должнику разъяснялась необходимость трудоустройства, а также последствия дальнейшего уклонения от уплаты алиментов. Всё это побудило мужчину начать искать работу и встать на учёт в центр занятости населения.

В настоящее время гражданин К. официально трудоустроился. А это значит, что ребёнок теперь ежемесячно будет получать алименты, которые будут удерживаться с зарплаты должника.

Автор: ssp
24 0
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