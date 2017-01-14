Архангельск: Новости компаний

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Проект «PRE-LIVE» дарит архангелогородцам два танцевальных вечера

Ждем всех ценителей современного танца и тех, кто хочет приятно провести вечер, погрузившись в мир искусства и танца.
Труппа профессиональных исполнителей современного танца, танцевальный проект "PRE-live", вновь всех приглашает на спектакль"PROсвет".

Этот спектакль открывал "Фестиваль новой джазовой музыки и современного искусства", Фестиваль Владимира Резицкого в 2015 году. Также спектакль был показан на совместном вечере современной хореографии с профессиональным Норвежским театром танца "Stellaris".

Если ты еще не видел, что такое современный танец в представлении архангельских балетмейстеров - Змываловой Анастасии и Мельникова Дмитрия - то ты просто обязан быть 22 января в 17.00 в АГКЦ.

А 3 февраля мы представляем новый спектакль "Лови день".
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Настя З.
просмотров: 75
дата: 14.01.17 | 12:50
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