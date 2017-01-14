Архангельск: Новости компаний

Ждем всех ценителей современного танца и тех, кто хочет приятно провести вечер, погрузившись в мир искусства и танца.

Труппа профессиональных исполнителей современного танца, танцевальный проект "PRE-live", вновь всех приглашает на спектакль"PROсвет".



Этот спектакль открывал "Фестиваль новой джазовой музыки и современного искусства", Фестиваль Владимира Резицкого в 2015 году. Также спектакль был показан на совместном вечере современной хореографии с профессиональным Норвежским театром танца "Stellaris".



Если ты еще не видел, что такое современный танец в представлении архангельских балетмейстеров - Змываловой Анастасии и Мельникова Дмитрия - то ты просто обязан быть 22 января в 17.00 в АГКЦ.



А 3 февраля мы представляем новый спектакль "Лови день".