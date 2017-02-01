Архангельск: Новости компаний все фото (5)

фото, видео с места события Программа «Рантье» обеспечит эффективное инвестирование в коммерческую недвижимость Холдинг «Аквилон-Инвест» представил объекты коммерческой недвижимости, предлагаемые для инвестирования в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге. Мероприятие было организовано совместно с ПАО Сбербанк и собрало представителей бизнес-сообщества, заинтересованных в приобретении новых площадей общественно-делового назначения. Участникам подробно рассказали о новых объектах коммерческой недвижимости, размещенных в объектах, возводимых холдингом «Аквилон-Инвест» и проконсультировали по специальным условиям ее приобретения.



Инвестиции в недвижимость в Архангельске всегда были привлекательны для инвестиций. С одной стороны, приобретенное под бизнес помещение избавляет от множества проблем, с другой – эти площади всегда ликвидны, и при необходимости их можно сдавать в аренду или реализовать на вторичном рынке. Именно такие помещения предлагает предпринимателя в своих новых объектах холдинг «Аквилон-Инвест». Это не просто площадь – обособленное помещение с отдельным входом, коммуникациями, высокими потолками и витринным остеклением. Всего в строящихся объектах холдинга «Аквилон-Инвест» запланировано более 40 тыс. кв. м помещений общественно-делового назначения. Среди них такие выигрышные по месторасположению объекты как первые этажи в ЖК «Империал», а также в ЖК «Омега-Хаус» и ALPHA и офисные помещения в первом в Архангельске бизнес-центре класса «А» DELTA на набережной Северной Двины.



Новая программа «Рантье», предлагаемая холдингом «Аквилон-Инвест» это возможность не только сохранить, но и приумножить накопления, получая стабильный доход от инвестиций в недвижимость, которая представляет собой качественные коммерческие площади в центральных районах Санкт-Петербурга, Архангельска и Северодвинска. При этом по программе для инвестора осуществляется подбор и при необходимости замена арендаторов, управление арендными отношениями (подготовка и выставление счетов, пролонгация договоров, претензионная работа, ведение отчетности), анализ и оптимизация арендной политики, разработка инструкций по правилам поведения арендаторов, юридическое сопровождение.



Как отметил заместитель директора по проектам коммерческой недвижимости строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон-Инвест» Андрей Четвериков, единственная возможность получить по-настоящему ликвидное помещение – это вложится в новое строительство. Поскольку готовые площади стоят очень дорого. Сегодня «входной билет» стал дешевле. Еще недавно о покупке небольшого помещения не могло идти речи: малый бизнес знал, что приобрести у застройщика обычно можно только целый этаж. Сейчас ситуация изменилась, и вложения в собственный доходный бизнес вполне под силу индивидуальным предпринимателям и небольшим предприятиям. При этом «Аквилон-Инвест» выстраивает политику продажи коммерческих площадей, соблюдая интересы будущих владельцев: приобретение недвижимости в одной локации с прямыми конкурентами исключено.



- Мы готовы обсуждать индивидуальные условия с теми партнерами, которые намерены использовать приобретаемые в собственность или взятые в аренду помещения для социальноориентированного бизнеса, - отметил Андрей Четвериков. – Например, в ЖК «Омега-Хаус» зарезервированы площади для размещения детского сада, и мы открыты для предложений по разным вариантам.



Также на мероприятии представители ПАО Сбербанк подробно рассказали о предлагаемых кредитных продуктах, связанных с возможностями по приобретению объектов недвижимости. Сотрудники Сбербанка провели индивидуальные консультации по вопросам финансирования приобретения помещений. В настоящее время ПАО Сбербанк предлагает гибкую линейку кредитных продуктов, доступных как представителям малого, так и микробизнеса. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: akviloninvest просмотров: 33

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 5 | закрыть