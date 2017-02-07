Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Пусть зимний вечер тает на ладони… Наступил последний зимний месяц – февраль… Но каждый зимний день по-прежнему дарит нам очарование северной зимы, насладиться которым архангелогородцев и гостей нашего города приглашает музыкально-литературный дуэт «Гармония» (Андрей Повилайтис и Татьяна Рудная).



17 февраля в 17.30 дуэт представит концертную программу «Зимний вечер тает на ладони» в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы».



Андрей Повилайтис – автор-исполнитель, музыкант, педагог, неоднократный лауреат региональных конкурсов авторской песни. Татьяна Рудная – руководитель литературного объединения «Творчество» (Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова), автор стихотворных публикаций в журналах, поэтических альманахах и сборниках.



В программе – стихи, песни, романсы, попурри и произведения, которые появились на свет благодаря союзу музыканта и автора поэтических строк. Желающие смогут приобрести новый диск с песнями на стихи Татьяны Рудной (музыка Андрея Повилайтиса и Светланы Семпокрыловой).



Подробную информацию можно получить по телефонам: (8182) 20-92-15; 8-950-962-65-56.

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