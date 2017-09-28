Развитие студенческих отрядов Архангельской области обсудили в Новодвинске

В её работе приняли участие представители трудовых молодёжных коллективов Северодвинска, Архангельска, Котласа, Коряжмы, а также студенческих отрядов из САФУ и СГМУ. Эти ребята яркие представители работающей молодёжи, которые трудятся в течение всего учебного процесса. После завершения образовательных организаций они зачастую трудоустраиваются именно в те компании в которых работали в период обучения.- В рамках этого форума мы собрались, чтобы решить вопросы, связанные в первую очередь с определением того на каком этапе развития мы сегодня находимся, какие у нас сейчас есть проблемные зоны, в том числе с взаимодействием с работодателями, с мотивацией молодых людей на работу, на трудовое воспитание и их развитие, - прокомментировал руководитель студенческих отрядов Архангельской области Владимир Соболев. - Проанализировав действующую ситуацию мы выделим наиболее важные проблемы для нас и сформируем банк идей как с ними справляться. Затем мы выработаем стратегию развития нашего движения для достижения одной из наших целей - это трудовое воспитание, трудоустройство ребят.Возрождение студенческих отрядов в Архангельской области началось в 1999-2000 годах. Спустя семь лет был небольшой период затишья. Сегодня трудовые молодёжные коллективы находятся в расцвете сил. Студенческие отряды - перспективное движение в которое вовлечены многие субъекты нашей страны. Причём в этом списке Архангельская область занимает ведущие позиции. В нашем регионе успешно реализуются такие крупные проекты, как всероссийская студенческая стройка «Поморье», которая много лет проходила в Устьянском районе и в городе Мирный, окружной студенческий отряд «Гандвик», который работает в Арктике. В этом году в Архангельске стартовал новый проект - всероссийский студенческий медицинский отряд «Коллеги», который работал в структурных подразделениях медучреждений областного центра в качестве младшего и среднего медицинского персонала.- Для нас сегодня существует определённый тренд - это развитие студенческих отрядов не только в ведущих городах Архангельской области, но и в небольших муниципальных образованиях, - отметил руководитель студенческих отрядов Архангельской области Владимир Соболев. - Для развития нашего движения мы будем использовать примеры и общие подходы уже действующих строительных отрядов. Для этого мы сегодня рассматриваем и сравниваем работу южного штаба, куда входит Котлас и Коряжма, с Северодвинским штабом в части их взаимодействия с молодёжью, органами власти с работодателями. Также рассматриваем взаимодействие вузовских штабов и какой-то из этих принципов мы и будем применять для развития движения в муниципальных образованиях.Отметим, что Новодвинск уже активно подключился к молодёжному трудовому движению. В этом году в нашем городе впервые были созданы - отряд проводников железнодорожных составов «Беркут» и студенческий строительный отряд «Новодвинский». В состав стройотряда вошли студенты новодвинского индустриального техникума. В течение двух летних месяцев они занимались облагораживанием городского парка на берегу реки Северная Двина, а также были задействованы на объектах благоустройства всего города.