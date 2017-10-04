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Родителям школьников: 17 октября глава Рособрнадзора ответит на вопросы

сегодня 09:00
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17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями.
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Лейтмотивом беседы станут вопросы, посвящённые государственной итоговой аттестации 2018 года. В центре внимания окажутся и темы проведения всероссийских проверочных работ, а также национальных исследований качества образования.
 
Такие встречи представители Рособрнадзора проводят регулярно. На этот раз основной дискуссионной площадкой станет Президентский зал Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». Запланированы прямые включения из регионов страны.
 
Родители школьников Архангельской области уже сегодня могут направить свои вопросы в адрес главы Рособрнадзора  по электронной почте: ege@obrnadzor.gov.ru или с помощью социальной сети "ВКонтакте", обратившись на страницу ведомства: vk.com
 
Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.
Автор: minobr
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