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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Романтическое предложение руки и сердца под водой

M6m (Minus Six Meters) - подводный и изысканный ресторан отеля OZEN by Atmosphere стал местом уникального предложения руки и сердца!

Гость отеля сделал неожиданное предложение своей девушке во время романтического обеда в подводном ресторане M6m со словами «Ты выйдешь за меня?»!

Неожиданное предложение – ПОД ВОДОЙ, безусловно, стало особенным и необыкновенным событием для пары и для всех других пар, обедающих в ресторане M6m, которые стали свидетелями этого удивительного романтического сюрприза! Ресторан M6m работает во все дни недели только для взрослых, кроме обедов в понедельник и четверг (когда семьи приглашаются на обед с детьми).

Гость находился в постоянном контакте с командой отеля OZEN в течение последнего месяца, тщательно подготавливая всю последовательность действий для этого особенного дня, а девушка не знала о предстоящем и очень важном событии, которое должно было произойти во время превосходного обеда! Дайвер в сопровождении «русалки» отеля OZEN, подплыл к окну, которое было напротив стола пары, и развернул плакат с надписью «Ты выйдешь за меня замуж?»!

Девушка была в абсолютном восторге, потрясении и восхищении в этот невероятный момент, а затем, конечно, прозвучал ответ «ДА», сопровождаемый слезами радости! Остальные пары, обедающие в ресторане M6m, присоединились с поздравлениями и аплодировали этому удивительному событию с тостами и шампанским «Taittinger BRUT»!

Minus Six Meters (M6m) - первый подводный ресторан на Мале атолле Мальдивских островов с изысканными и современными блюдами из морепродуктов. Одно бесплатное посещение ресторана с превосходным обедом или ужином включено в уникальный пакет обслуживания The Atmosphere INDUGENCE.

Самый роскошный и романтичный курорт OZEN by Atmosphere – чуть меньше, чем за год, уже увидел множество романтических событий, десятки свадебных церемоний и обновлений клятв с момента открытия!

Это романтическое свадебное предложение, тем не менее, стало САМЫМ творческим и романтичным событием с момента открытия курорта.

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автор: profpr
просмотров: 29
дата: 04.05.17 | 18:44
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