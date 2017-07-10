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Символ Дня семьи, любви и верности архангельские книголюбы смастерили своими руками

сегодня 10:30
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Накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности в Центральной городской библиотеке имени М.В. Ломоносова для всех желающих был организован мастер-класс по изготовлению ромашки.
 
 
 
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Начиная мастер-класс, библиотекарь рассказала о приближающемся празднике и напомнила, как выглядит архангельский памятник святым Петру и Февронии. Также и дети, и взрослые дружно вспомнили все официальные и неофициальные символы России.  А затем начался процесс творчества.

Ребята из центра «Радуга» и гости библиотеки, пришедшие на мастер-класс, узнали, как смастерить ромашку и матрешку, какие для этого необходимы материалы. Самостоятельно каждый смог создать оба символа, вспомнив или познакомившись впервые с такими техниками, как аппликация и оригами.
 
Мастер-класс в библиотеке был проведен в рамках Программы для детей и подростков «Летний марафон в Архангельске». О других мероприятиях можно узнать по тел.: 28-57-05, 28-57-03.
 
Автор: cbs
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