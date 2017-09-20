Росгвардия проводит конкурс поэзии «Праздник Белых Журавлей»

Творческий конкурс «Праздник Белых Журавлей» учрежден Департаментом по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества Федеральной службы войск национальной гвардии.



В 2009 году ЮНЕСКО включил в международный список памятных событий 22 октября – Праздник Белых Журавлей. Это праздник солидарности и поэтической песни о погибших солдатах во всем мире. Смыслом этой памятной даты стало чествование памяти ушедших воинов во времена различных войн по всему миру, которые продолжаются, к сожалению, и до нынешних дней.



Для участия в конкурсе необходимо до 10 октября прислать стихотворное произведение автором, которого Вы являетесь, на адрес электронной почты: press_fsvng_ao@mail.ru с обязательной пометкой «Белые журавли». В письме необходимо указать контактную информацию: имя, фамилия, отчество, возраст, город проживания.



Основным условием, предъявляемым к творческим работам, является соответствие содержания стихотворного произведения содержанию Праздника Белых Журавлей. 22 октября присланные на конкурс работы будут размещены на официальном сайте Росгвардии (www.rosgvard.ru) для проведения онлайн голосования, которое продлится в течение 10 дней.



По итогам голосования, 3 произведения, набравшие наибольшую популярность, будут опубликованы в одном из центральных печатных средств массовой информации .