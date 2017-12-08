Росреестр будет применять риск-ориентированный подход для надзорной деятельности

Управление Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу информирует, что с 1 января 2018 года проведение проверок соблюдения требований земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет осуществляться с применением риск-ориентированного подхода. Такой подход предусматривает переход от всеобъемлющего контроля и надзора к дифференцированному проведению проверок. Его цель – сокращение административной нагрузки на граждан и бизнес.Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности состоит из двух элементов: индикаторы риска предполагают формирование планов проверок на основании соответствующих индикаторов, и критерии риска, которые используются при осуществлении внеплановых проверок. Сейчас введены три категории риска – средняя, умеренная и низкая – в зависимости от которых осуществляются проверки соответствующих земельных участков, и устанавливается периодичность проверок. Например, к категории среднего риска отнесены участки для гаражного или жилищного строительства. Плановые проверки по земельным участкам данной категории риска проводятся на чаще одного раза в три года. К категории умеренного риска относятся земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения, категории земель населенных пунктов. По ним плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в пять лет. Срок проведения плановых проверок – не более 17 рабочих дней.При отсутствии решения об отнесении земельного участка к определенной категории риска участок будет считаться отнесенным к категории низкого риска. В отношении участков данной категории, плановые проверки проводиться не будут.Внедрение Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии риск-ориентированной модели осуществляется в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности государственных органов.