Росреестр научит определять кадастровую стоимость объектов недвижимости

Лекция состоится 19 октября 2017 года с 10.00 до 12.10 часов по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, каб. 601 на базе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.Специалисты кадастровой палаты расскажут о порядке определения кадастровой стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения, факторах, влияющих на изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости, причинах отсутствия сведений о кадастровой стоимости, также будет рассмотрен порядок оспаривания кадастровой стоимости. Дополнительно для желающих будет проведен мастер-класс на тему «Получение сведений о кадастровой стоимости при помощи электронных сервисов Росреестра».Для участия в лекции необходимо направить Заявку на участие в срок до 13.10.2017 г. на адрес электронной почты (filial@29.kadastr.ru) или по факсу (8182) 21-18-07 с пометкой «Услуга по проведению лекции».Стоимость участия в мероприятии 1200 рублей на одного слушателя (в том числе НДС).С более подробной информацией об участии в лекции и рассматриваемых на ней вопросах можно ознакомиться на странице филиала в социальной сети http://vk.com/fkp29.