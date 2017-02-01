Архангельск: Новости компаний

Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав безотносительно места расположения объекта недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». С начала вступления в силу нового закона технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу была успешно испытана Росреестром в пяти субъектах Российской Федерации.
Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. В Архангельске документы можно подать в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресу пр. Ломоносова, д. 206. Перечень всех офисов размещен на
сайте Росреестра.
В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа.
Региональным Управлением Росреестра обработано 11 заявлений о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в Ленинградской области, Башкортастане, Московской области и других регионах России. Экстерриториальный прием многократно повышает удобство получения услуги, сокращает затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение.