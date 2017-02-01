Архангельск: Новости компаний

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Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг

В Архангельской области начат прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу.
Экстерриториальный принцип – это возможность обращаться за регистрацией прав безотносительно места расположения объекта недвижимости. Такая возможность предусмотрена для заявителя вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». С начала вступления в силу нового закона технология операций с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу была успешно испытана Росреестром в пяти субъектах Российской Федерации.

Для оказания услуги по  регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены отдельные офисы в каждом субъекте России. В Архангельске документы можно подать в офисе филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по адресу пр. Ломоносова, д. 206.  Перечень всех офисов размещен на сайте Росреестра.

В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация проводится на основании  электронных документов,  созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа.

Региональным Управлением Росреестра обработано 11 заявлений о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, находящиеся в Ленинградской области, Башкортастане, Московской области и других регионах России. Экстерриториальный прием многократно повышает удобство получения услуги, сокращает затраты граждан и представителей бизнеса на ее получение.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: 29rosreestr
просмотров: 42
дата: 01.02.17 | 14:30
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