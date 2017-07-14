Росреестр прояснил ситуацию с возвратом денег при отсутствии запрашиваемых сведений

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – это государственный информационный ресурс, который содержит достоверные сведения о недвижимом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, о правообладателях, а также иные сведения.Сведения из ЕГРН могут быть предоставлены по запросу заинтересованного лица в виде выписки из ЕГРН, копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, или ином виде.Пополнение ЕГРН как государственного информационного ресурса сведениями носит заявительный характер, что может являться одной из причин отсутствия в федеральном реестре информации о некоторых объектах недвижимого имущества. В таком случае органом регистрации прав информация предоставляется в виде уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений.Информация из ЕГРН по запросам предоставляется за плату, за исключением сведений в виде выписки о кадастровой стоимости объекта недвижимости, которая предоставляется бесплатно по запросам любых лиц.Законодательством установлено, что внесенная заявителем плата подлежит возврату только в случаях, если не был представлен запрос о предоставлении сведений ЕГРН, либо если плата внесена в большем размере, чем это предусмотрено. При этом возврату подлежат только средства в размере, превышающем размер установленной платы.Таким образом, в случае получения заявителем уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений внесенная им плата возврату не подлежит.