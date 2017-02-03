Архангельск: Новости компаний

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Росреестр разъяснил владельцам паркингов условия регистрации таких объектов

Определены минимально и максимально допустимые размеры машино-места для их постановки на государственный кадастровый учет.
В 2017 году рынок недвижимости России пополнился новым объектом гражданских прав - машино-местом. Машино-место в подземных стоянках и многоэтажных паркингах стало полноценным объектом недвижимости, который можно продать, купить и совершать иные сделки. Купить такой объект недвижимости можно даже в ипотеку, поскольку банк на сегодняшний день может взять машино-место в качестве залога.

Для оформления в собственность машино-места и совершения сделок с ним необходимо осуществить государственный кадастровый учет такого объекта недвижимости.

Законодательно установлены определенные требования к допустимым размерам машино-места.  Так, приказом Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 792 «Об установлении минимально и максимально допустимых размеров машино-места» определены минимально допустимые размеры машино-места - 5,3 х 2,5 м и максимально допустимые размеры - 6,2 х 3,6 м. Размеры рассчитаны относительно габаритов, то есть длины и ширины легковых автомобилей, размещаемых на машино-местах.

Поэтому, при подготовке документов для постановки на кадастровый учет необходимо учитывать минимально и максимально допустимые размеры машино-места. Несоблюдение требований к размерам таких объектов недвижимости будет являться основанием для приостановления государственного кадастрового учета, что не позволит в дальнейшем реализовать права на владение, пользование и распоряжение машино-местом.
 
 
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автор: fkprosreestr29
просмотров: 13
дата: 03.02.17 | 09:55
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