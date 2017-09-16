Российская энергетическая неделя соберет в Москве ведущих представителей отрасли
сегодня 11:29
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С 3 по 7 октября в Москве состоится главное деловое событие года — Российская энергетическая неделя 2017. Международный форум соберет ведущих специалистов отрасли и руководителей крупных энергетических компаний со всего мира.
Деловые встречи, конференции и дискуссии, запланированные на время проведения форума, определят дальнейший вектор развития энергетической отрасли в России и мире и станут залогом повышения энергоэффективности технологий.
Мероприятие пройдет под эгидой Правительства Российской Федерации. На полях предстоящей Российской энергетической недели планируется представить инновационные проекты и оценить перспективы топливно-энергетического комплекса нашей страны. Организаторы форума возлагают большие надежды на развитие международного сотрудничества в энергетической отрасли на базе мероприятий, запланированных в рамках форума. Также на период проведения форума назначено Всероссийское совещание, посвященное подготовке объектов электроэнергетики к предстоящему зимнему периоду.
Программа международного энергетического форума утверждена по шести направлениям:
· Перспективы развития газовой отрасли;
· Перспективы развития нефтяной отрасли;
· Развитие угольной промышленности;
· Все направления электроэнергетики, в том числе развитие электросетевого комплекса;
· Инновационные технологии повышения энергоэффективности отрасли.
Среди участников форума представители правительства и межправительственных комиссий, члены официальных делегаций стран-экспортеров газа и нефти, руководящий состав крупнейших компаний энергетической сферы.
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Российской энергетической недели пройдут с 3 по 7 октября в столице в Центральном выставочном зале «Манеж».