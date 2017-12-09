Российские буровики благодарят Северное речное пароходство за хорошую работу

31 рейс осуществили суда СРП, в том числе, догрузку на попутные баржи, а также перевезли более 6 тысяч тонн груза, 26 856 фрахтовых единиц по заказу буровой компании АО «Инвестгеосервис».

В летнюю навигацию 2017 года флот ПАО СРП доставил и вывез оборудование, материалы и автомобильный транспорт по заказу ГК «Инвестгеосервис» в ЯНАО: на Северо-Русский ЛУ, Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ), в порт Сабетта и п. Газ-Сале и п. Новый Порт.

В адрес генерального директора ПАО СРП Сергея Лавонена поступило благодарственное письмо от руководства АО «Инвестгеосервис»:

«Выражаю благодарность коллективу ПАО «Северное речное пароходство», принимавшему непосредственное участие в организации и перевозке грузов водным транспортом. Особенно хочу отметить оперативность, слаженность действий менеджмента Общества, высокий уровень профессионализма экипажей теплоходов, обеспечивавших оперативное и чёткое выполнение поставленных задач.



Ходатайствую о поощрении всех сотрудников ПАО «Северное речное пароходство», принимавших участие в организации и реализации летней навигации 2017 года»- отметил в благодарственном письме директор департамента логистики АО «Инвестгеосервис» Д.М. Прорубщиков.

АО «Инвестгеосервис»» входит в ГК «Инвестгеосервис» и осуществляет полный цикл строительства нефтяных и газовых скважин любой сложности, конструкции и назначения.