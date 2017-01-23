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Архангельск: Новости компаний

     

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Российский магазин игрушек TOY.RU запустил конкурс «Создай своего героя»

Магазин TOY.RU устроил конкурс «Создай своего героя» для творческих детей.
Мальчики и девочки, а также их родители! Если вы или ваши дети любите рисовать, лепить из пластилина, конструировать, шить или вязать, участвуйте в нашем конкурсе «Создай своего героя»!
 
Магазин детских игрушек TOY.RU предлагает вам проявить свою фантазию и созидательные способности, поучаствовав в необычном творческом конкурсе на создание персонажа, который станет талисманом нашего магазина. Авторы лучших 50 работ получат гарантированные подарки, а победитель конкурса получит особый приз!
 
Конкурсные работы можно присылать нам на электронную почту m.danilova@toy.ru с пометкой «ТОЙруша» в названии письма; публиковать в социальных сетях с хештегами #тойруша и #TOYRUищетгероя или приносить непосредственно в магазины TOY.RU, расположенные по адресам:
 
г. Москва, «Street retail», ул. Новый Арбат, д. 13
г. Москва, ТЦ «Охотный ряд», Манежная площадь, д. 1 стр. 2
г. Москва, Дисконт-центр «Орджоникидзе», ул. Орджоникидзе д. 11
г. Санкт-Петербург, ДЦ «Радиус», Волковский пр-т, д.32
г. Санкт-Петербург, ТЦ «Невский Атриум», ул. Марата, д.1/71, лит. А
г. Санкт-Петербург, ТЦ «Москва», пл. Александра Невского, д.2.
 
Подробные условия конкурса на сайте. Раскройте свои творческие таланты в полную силу!
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: SergeyVlad
просмотров: 32
дата: 23.01.17 | 10:23
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