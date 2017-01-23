Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Российский магазин игрушек TOY.RU запустил конкурс «Создай своего героя» Магазин TOY.RU устроил конкурс «Создай своего героя» для творческих детей.



Магазин детских игрушек TOY.RU предлагает вам проявить свою фантазию и созидательные способности, поучаствовав в необычном творческом конкурсе на создание персонажа, который станет талисманом нашего магазина. Авторы лучших 50 работ получат гарантированные подарки, а победитель конкурса получит особый приз!



Конкурсные работы можно присылать нам на электронную почту m.danilova@toy.ru с пометкой «ТОЙруша» в названии письма; публиковать в социальных сетях с хештегами #тойруша и #TOYRUищетгероя или приносить непосредственно в магазины TOY.RU, расположенные по адресам:



г. Москва, «Street retail», ул. Новый Арбат, д. 13

г. Москва, ТЦ «Охотный ряд», Манежная площадь, д. 1 стр. 2

г. Москва, Дисконт-центр «Орджоникидзе», ул. Орджоникидзе д. 11

г. Санкт-Петербург, ДЦ «Радиус», Волковский пр-т, д.32

г. Санкт-Петербург, ТЦ «Невский Атриум», ул. Марата, д.1/71, лит. А

г. Санкт-Петербург, ТЦ «Москва», пл. Александра Невского, д.2.



Подробные условия конкурса на

Мальчики и девочки, а также их родители! Если вы или ваши дети любите рисовать, лепить из пластилина, конструировать, шить или вязать, участвуйте в нашем конкурсе «Создай своего героя»!Магазин детских игрушек TOY.RU предлагает вам проявить свою фантазию и созидательные способности, поучаствовав в необычном творческом конкурсе на создание персонажа, который станет талисманом нашего магазина. Авторы лучших 50 работ получат гарантированные подарки, а победитель конкурса получит особый приз!Конкурсные работы можно присылать нам на электронную почту m.danilova@toy.ru с пометкой «ТОЙруша» в названии письма; публиковать в социальных сетях с хештегами #тойруша и #TOYRUищетгероя или приносить непосредственно в магазины TOY.RU, расположенные по адресам:г. Москва, «Street retail», ул. Новый Арбат, д. 13г. Москва, ТЦ «Охотный ряд», Манежная площадь, д. 1 стр. 2г. Москва, Дисконт-центр «Орджоникидзе», ул. Орджоникидзе д. 11г. Санкт-Петербург, ДЦ «Радиус», Волковский пр-т, д.32г. Санкт-Петербург, ТЦ «Невский Атриум», ул. Марата, д.1/71, лит. Аг. Санкт-Петербург, ТЦ «Москва», пл. Александра Невского, д.2.Подробные условия конкурса на сайте. Раскройте свои творческие таланты в полную силу! Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: SergeyVlad просмотров: 32

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