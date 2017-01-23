Архангельск: Новости компаний

Мальчики и девочки, а также их родители! Если вы или ваши дети любите рисовать, лепить из пластилина, конструировать, шить или вязать, участвуйте в нашем конкурсе «Создай своего героя»!
Магазин детских игрушек TOY.RU предлагает вам проявить свою фантазию и созидательные способности, поучаствовав в необычном творческом конкурсе на создание персонажа, который станет талисманом нашего магазина. Авторы лучших 50 работ получат гарантированные подарки, а победитель конкурса получит особый приз!
Конкурсные работы можно присылать нам на электронную почту m.danilova@toy.ru с пометкой «ТОЙруша» в названии письма; публиковать в социальных сетях с хештегами #тойруша и #TOYRUищетгероя или приносить непосредственно в магазины TOY.RU, расположенные по адресам:
г. Москва, «Street retail», ул. Новый Арбат, д. 13
г. Москва, ТЦ «Охотный ряд», Манежная площадь, д. 1 стр. 2
г. Москва, Дисконт-центр «Орджоникидзе», ул. Орджоникидзе д. 11
г. Санкт-Петербург, ДЦ «Радиус», Волковский пр-т, д.32
г. Санкт-Петербург, ТЦ «Невский Атриум», ул. Марата, д.1/71, лит. А
г. Санкт-Петербург, ТЦ «Москва», пл. Александра Невского, д.2.
Подробные условия конкурса на
сайте. Раскройте свои творческие таланты в полную силу!