Ростуризм провел Конференцию по развитию круизного туризма

Одной из главных задач конференции стало определение приоритетных мер поддержки и стимулирования круизного, водного, яхтенного туризма для дальнейшего включения в концепцию федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».На открытии мероприятия с приветственной речью выступил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв:«Пять из пятнадцати приоритетных туристских дестинаций специализируются на круизном туризме: дестинация «Амур» (Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край); дестинация «Камчатка» (Камчатский край, Сахалинская область); дестинация «Каспий» (Республика Дагестан, Астраханская область, Республика Калмыкия); дестинация «Русская Арктика» (Архангельская, Мурманская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), и, конечно, совокупность дестинаций в рамках межрегионального маршрута «Большая Волга», поэтому вопрос стимулирования данного направления туристской деятельности является одним из наиболее актуальных».В рамках конференции с докладами выступили представители регионов, развивающих на своей территории круизный туризм в рамках действующей федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», и представители бизнеса в сфере круизного, водного и яхтенного туризма.Во второй день в акватории Иваньковского водохранилища и на Ниловой пустыни участники смогли ознакомиться с объектами туристско-рекреационного комплекса круизного туризма «Верхневолжский».Делегаты познакомились как с уже действующими объектами, так и с еще строящимися: гостиничным комплексом «Radisson Resort & Residence Zavidovo», яхт-клубом Завидово, «Акваторией Лета Завидово» – уникальным мультиспортивным развлекательным комплексом, кемпингом на территории природного парка «Ямской лес» и другими объектами.Участниками конференции стали представители федеральных и региональных органов власти и организаций в сфере туризма, практикующие специалисты отрасли, ведущие российские эксперты в области круизного, водного и яхтенного туризма, а также представители образовательных и научных организаций, осуществляющих подготовку кадров по данному направлению, – всего более 600 делегатов.