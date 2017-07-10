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Ростуризм провел Конференцию по развитию круизного туризма

сегодня 10:31
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23-24 июня в Тверской области прошла конференция по развитию круизного туризма. Организатором мероприятия выступило Федеральное агентство по туризму.
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Одной из главных задач конференции стало определение приоритетных мер поддержки и стимулирования круизного, водного, яхтенного туризма для дальнейшего включения в концепцию федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».

На открытии мероприятия с приветственной речью выступил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Николай Королёв:

«Пять из пятнадцати приоритетных туристских дестинаций специализируются на круизном туризме: дестинация «Амур» (Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский край); дестинация «Камчатка» (Камчатский край, Сахалинская область); дестинация «Каспий» (Республика Дагестан, Астраханская область, Республика Калмыкия); дестинация «Русская Арктика» (Архангельская, Мурманская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), и, конечно, совокупность дестинаций в рамках межрегионального маршрута «Большая Волга», поэтому вопрос стимулирования данного направления туристской деятельности является одним из наиболее актуальных».

В рамках конференции с докладами выступили представители регионов, развивающих на своей территории круизный туризм в рамках действующей федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», и представители бизнеса в сфере круизного, водного и яхтенного туризма.

Во второй день в акватории Иваньковского водохранилища и на Ниловой пустыни участники смогли ознакомиться с объектами туристско-рекреационного комплекса круизного туризма «Верхневолжский».

Делегаты познакомились как с уже действующими объектами, так и с еще строящимися: гостиничным комплексом «Radisson Resort & Residence Zavidovo», яхт-клубом Завидово, «Акваторией Лета Завидово» – уникальным мультиспортивным развлекательным комплексом, кемпингом на территории природного парка «Ямской лес» и другими объектами.

Участниками конференции стали представители федеральных и региональных органов власти и организаций в сфере туризма, практикующие специалисты отрасли, ведущие российские эксперты в области круизного, водного и яхтенного туризма, а также представители образовательных и научных организаций, осуществляющих подготовку кадров по данному направлению, – всего более 600 делегатов.
Автор: Conftourism
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