Рукодельниц ждут на мастер-класс «Сам себе волшебник: упаковка новогоднего подарка»

Подарки встречают по упаковке, как людей - по одежде. Их вид способен испортить впечатление от самого дорого подношения и может превратить в шедевр простую, но полезную вещь или милую безделушку.Совсем не обязательно тратиться на готовые упаковочные коробки, цена которых превышает стоимость содержимого. При творческом подходе идеи воплощаются легко, а сам результат вызывает эмоций больше, чем содержимое подарка.Конечно, проще всего купить разноцветные рулоны упаковочной бумаги, но это уже так обыденно, да и стоят они не дешево. Интереснее всего сделать упор не на бумагу, а на ее декор. Материалы для творчества можно найти среди самых простых вещей. Это могут быть сосновые шишки, елочные веточки, кисти ягод рябины, тесемки, бусы, помпоны, куски ненужных обоев, кофейные зерна, палочки корицы, пуговицы и многое другое.Вы уже знаете что подарить, но еще не определились с упаковкой? Тогда наш мастер-класс по упаковке новогодних подарков для вас и для всех тех, кто любит творчество во всех его проявлениях!Ждем Вас 17 декабря 2017 года в 15 часов. Занятия проходят в Центре поддержки молодой семьи по адресу: пр. Ломоносова, дом 269, (центральный вход, 2 этаж, правое крыло).Запись по телефонам: 28-69-40, 8-911 -670-53-53.