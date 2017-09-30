Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
29.09.17
904
28.09.17
875
28.09.17
794
29.09.17
791
29.09.17
604
29.09.17
588
29.09.17
581
реклама
реклама
Новости компаний
28.09.17
148
28.09.17
128
28.09.17
122
28.09.17
120
28.09.17
117
28.09.17
116
28.09.17
111
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Новости компаний | Главные новости

Рыбный день: В Мексике выпал дождь из рыбы

сегодня 20:21
39 0
Удивительные новости приходят к нам с другого конца земного шара: на Северо-востоке Мексики в городе Тампико (штат Тамаулипас) прошел легкий дождь, из которого выпали рыбы!
 >
Город Тампико – живописное местечко недалеко от побережья Мексиканского залива, в котором редко происходят события планетарного масштаба. Однако, 28 сентября внесло небольшие корректировки в жизнь городка: средь бела дня прямо на головы прохожим вместе с каплями дождя упали рыбы.

Как отмечает Управление гражданской обороны региона, "…В районе Ломас-де-Росалес прошел легкий дождь, во время которого небольшие рыбы буквально упали с неба". К сообщению, опубликованному на страничке управления гражданской обороны в сети «Фейсбук» были прикреплены две красноречивые фотографии, на которых запечатлены самые настоящие рыбы – с блестящей чешуей, хвостами и удивленными круглыми глазами.

Несмотря на очевидную курьезность данного случая (шутка ли! Рыба с чистого неба!), «живые» дожди – вполне научно объяснимое метеорологическое явление, которое периодически происходит в разных точках мира. Один из недавних рыбных дождей прошел в марте 2010 года над небольшим австралийским городком Топ-Энд, в 2005 году в Сербии прошел дождь из тысяч легушек, а в 2002 году рыбный дождь пролился на греческую деревню  Корона.

Истории о загадочных дождях из рыбы (или более крупных существ) уходят корнями в древность: одно из первых упоминаний относится к временам Древнего Египта – достаточно вспомнить десять казней египетских – правда, там с неба падали лягушки. Перенесемся чуть ближе: в IV веке до нашей эры греческий писатель Афиней становится свидетелем дождя из рыбы длительностью целых три дня! Рыбакам для получения улова было достаточно взять корзинку и выйти на улицу. Как сообщает Википедия, в некоторых местностях рыбные дожди были такими частыми явлениями, что в Средневековье некоторые жители этих районов были убеждены в том, что рыбы, как и браки, рождаются на небесах, и только потом падают в море. В 1861 году рыбный шторм обрушился на Сингапур – после землетрясения и трех дней обильных дождей. Люди перепрыгивали через лужи «с тысячей рыб», а коренные жители утверждали, что видели как рыбы падают с неба!

Редкий любитель креветок отказался бы посетить Новый Южный Уэльс в Австралии 1978 года – по слухам, там шел дождь из этих членистоногих.

В далекие от нас времена объяснить подобные явления было проблематично. В 16 веке Рехинальд Скот выдвинул гипотезу, что живые существа создаются спонтанно из природных явлений – того же самого ливня. В 19 веке теория претерпела модернизацию и слегка приблизилась к реальности – ученые предполагали, что икринки поднимаются вместе с испарениями воды к облакам, где какие-нибудь мальки и лягушки вырастают из них, а потом падают на землю во время дождя. Самая экзотическая теория принадлежала писателю Чарльзу Форту – он выдвинул невероятную гипотезу о существовании какой-то силы, которая могла переносить объекты на расстоянии, и дожди из рыб тому подтверждение.  

Современные ученые не столь креативны в своих суждениях. Они отмечают, что причины подобных удивительных явлений вполне прозаичны и объяснимы. Так, согласно одной из гипотез, дожди из рыб, лягушек и мелких животных происходят из-за сильного ветра, который поднимает их с земли или водоема в воздух, после чего они падают вниз вместе с осадками. Как правило, это происходит после серьезных природных катаклизмов – сильных смерчей и штормов – и, кстати говоря, к берегам Мексики совсем недавно приближался шторм «Норма».

По другой версии, «рыбопады» происходят в моменты, когда тучи собираются над водоемами (реками и озерами) с низким уровнем окисления: тучи впитывают в себя все, что находится на поверхности воды. Но как же тогда быть со случаями, когда живой дождь идет при спокойной погоде и без сильного ветра? Интересно заметить, что в ряде случаев рыба падает обмороженной или вмерзшей в лед, что является свидетельством их нахождения в среде, где температура атмосферы была ниже нуля.

Однако, нет худа без добра: мексиканские рыбаки могут немного отдохнуть, а хозяйки Тампико могут порадовать своих близких блюдами из рыбы посреди недели.
Автор: fishman2012
39 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Архангельский «Потешный двор» закроет летний сезон в первых числах октября
Новости компаний | Новости раздела
 
Сотрудники Арктического спасательного центра покатали детей на аэроходе
Сотрудники Арктического спасательного центра покатали детей на аэроходе
Для участников военно-патриотических объединений и спортивных секций прошло интересное знакомство с аэроходом - спасательным средством, которое может передвигаться по воде, льду и даже песку!
сегодня 20:35
46
 
Итоги недели краеведческих знаний подвели в библиотеках Архангельска
Итоги недели краеведческих знаний подвели в библиотеках Архангельска
В сентябре в муниципальных библиотеках города Архангельска состоялись мероприятия в рамках цикла «Сентябрь – месяц просветительства», посвященные Дню знаний, Дню краеведческих знаний и 80-летию Архангельской области.
сегодня 20:32
45
 
Архангельские судебные приставы проведут «День единого приёма граждан»
Архангельские судебные приставы проведут «День единого приёма граждан»
12 октября с 14 до 20 часов во всех структурных подразделениях, а также аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу пройдёт «День единого приема граждан».
сегодня 20:30
46
 
Информацию о размере и остатке маткапитала можно получить на сайте ПФР
Информацию о размере и остатке маткапитала можно получить на сайте ПФР
Получить информацию о размере или остатке материнского капитала и сформировать соответствующую справку можно онлайн – в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда.
сегодня 20:22
36
 
Рыбный день: В Мексике выпал дождь из рыбы
Рыбный день: В Мексике выпал дождь из рыбы
Удивительные новости приходят к нам с другого конца земного шара: на Северо-востоке Мексики в городе Тампико (штат Тамаулипас) прошел легкий дождь, из которого выпали рыбы!
сегодня 20:21
40
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080