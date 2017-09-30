Рыбный день: В Мексике выпал дождь из рыбы
сегодня 20:21
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Удивительные новости приходят к нам с другого конца земного шара: на Северо-востоке Мексики в городе Тампико (штат Тамаулипас) прошел легкий дождь, из которого выпали рыбы!
Город Тампико – живописное местечко недалеко от побережья Мексиканского залива, в котором редко происходят события планетарного масштаба. Однако, 28 сентября внесло небольшие корректировки в жизнь городка: средь бела дня прямо на головы прохожим вместе с каплями дождя упали рыбы.
Как отмечает Управление гражданской обороны региона, "…В районе Ломас-де-Росалес прошел легкий дождь, во время которого небольшие рыбы буквально упали с неба". К сообщению, опубликованному на страничке управления гражданской обороны в сети «Фейсбук» были прикреплены две красноречивые фотографии, на которых запечатлены самые настоящие рыбы – с блестящей чешуей, хвостами и удивленными круглыми глазами.
Несмотря на очевидную курьезность данного случая (шутка ли! Рыба с чистого неба!), «живые» дожди – вполне научно объяснимое метеорологическое явление, которое периодически происходит в разных точках мира. Один из недавних рыбных дождей прошел в марте 2010 года над небольшим австралийским городком Топ-Энд,
в 2005 году в Сербии
прошел дождь из тысяч легушек, а в 2002 году рыбный дождь пролился на греческую деревню Корона
.
Истории о загадочных дождях из рыбы (или более крупных существ) уходят корнями в древность: одно из первых упоминаний относится к временам Древнего Египта – достаточно вспомнить десять казней египетских – правда, там с неба падали лягушки. Перенесемся чуть ближе: в IV веке до нашей эры греческий писатель Афиней становится свидетелем дождя из рыбы длительностью целых три дня! Рыбакам для получения улова было достаточно взять корзинку и выйти на улицу. Как сообщает Википедия, в некоторых местностях рыбные дожди были такими частыми явлениями, что в Средневековье некоторые жители этих районов были убеждены в том, что рыбы, как и браки, рождаются на небесах, и только потом падают в море. В 1861 году рыбный шторм обрушился на Сингапур – после землетрясения и трех дней обильных дождей. Люди перепрыгивали через лужи «с тысячей рыб», а коренные жители утверждали, что видели как рыбы падают с неба!
Редкий любитель креветок отказался бы посетить Новый Южный Уэльс в Австралии 1978 года – по слухам, там шел дождь из этих членистоногих.
В далекие от нас времена объяснить подобные явления было проблематично. В 16 веке Рехинальд Скот выдвинул гипотезу, что живые существа создаются спонтанно из природных явлений – того же самого ливня. В 19 веке теория претерпела модернизацию и слегка приблизилась к реальности – ученые предполагали, что икринки поднимаются вместе с испарениями воды к облакам, где какие-нибудь мальки и лягушки вырастают из них, а потом падают на землю во время дождя. Самая экзотическая теория принадлежала писателю Чарльзу Форту – он выдвинул невероятную гипотезу о существовании какой-то силы, которая могла переносить объекты на расстоянии, и дожди из рыб тому подтверждение.
Современные ученые не столь креативны в своих суждениях. Они отмечают, что причины подобных удивительных явлений вполне прозаичны и объяснимы. Так, согласно одной из гипотез, дожди из рыб, лягушек и мелких животных происходят из-за сильного ветра, который поднимает их с земли или водоема в воздух, после чего они падают вниз вместе с осадками. Как правило, это происходит после серьезных природных катаклизмов – сильных смерчей и штормов – и, кстати говоря, к берегам Мексики совсем недавно приближался шторм «Норма».
По другой версии,
«рыбопады» происходят в моменты, когда тучи собираются над водоемами (реками и озерами) с низким уровнем окисления: тучи впитывают в себя все, что находится на поверхности воды. Но как же тогда быть со случаями, когда живой дождь идет при спокойной погоде и без сильного ветра? Интересно заметить, что в ряде случаев рыба падает обмороженной или вмерзшей в лед, что является свидетельством их нахождения в среде, где температура атмосферы была ниже нуля.
Однако, нет худа без добра: мексиканские рыбаки могут немного отдохнуть, а хозяйки Тампико могут порадовать своих близких блюдами из рыбы посреди недели.