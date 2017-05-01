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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Рынок первичного жилья в Архангельске пополнился к Первомаю новыми предложениями

Накануне майских праздников сотрудники портала Новострой29.ру провели очередной фотомониторинг жилищного строительства в Архангельске и Северодвинске. Традиционный рейд по стройкам выявил новые объекты для инвестиций в квадратные метры.
Речь, конечно же, в первую очередь идет о жилом комплексе «Green Park» от холдинга «Аквилон Инвест». В основу проекта дома впервые в Архангельске положена концепция жилого эко-комплекса, что предполагает использование в строительстве передовых достижений в эргономике и экологии. ЖК «Green Park» расположен в районе пересечения ул. Выучейского и наб. Северной Двины. Продажи квартир в новостройке, первую очередь которой планируется сдать к 2020 году, стартуют 2 мая.

Второй объект, о котором стоит упомянуть, находится в районе малоэтажной застройки, на улице Поморской. Компактная новостройка «Дом на Поморской» – это уютный кирпичный дом клубного типа с помещениями общественного назначения и подземным паркингом. Завершить строительство здания, в котором запроектировано всего 12 квартир, застройщик обещает осенью 2018 года.

Третья новостройка, официальные продажи квартир в которой стартовали недавно, представляет собой 3-ю очередь уже возводимого в Архангельске жилого комплекса «На Стрелковой». Застройщиком объекта выступает известная в регионе компания «АГР». ЖК «На Стрелковой» находится в спальном районе и включает в себя сразу несколько корпусов из железобетонных панелей с кирпичной облицовкой. Квартиры улучшенной 93-й серии будут передаваться покупателям в два этапа.

Полное представление о рынке «первички» в Архангельске и Северодвинске можно получить, ознакомившись с результатами апрельского мониторинга жилищного строительства в ключевых городах региона. Свежий фотоотчет уже доступен на страницах портала Новострой29.ру.



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автор: novostroy29
просмотров: 48
дата: 01.05.17 | 12:42
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