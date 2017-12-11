СМС и звонки с подменой номера окажутся под запретом уже с нового 2018 года
сегодня 22:46
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С 5 января операторы связи должны будут передавать номер отправителя СМС в неизменном виде. То же самое относится и к телефонным звонкам.
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11 декабря, пн 23:35
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$58.53
€70.43
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Например, в СМС будет реальный номер, а не название магазина, банка или другого заказчика рассылки. Это будет удобнее, поскольку получатели смогут включить отправителя в черный список.
Данные новшевства стали возможны благодаря принятию Федерального закона об изменении в закон "О связи".
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