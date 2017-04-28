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Архангельск: Новости компаний

     

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С 9 по 12 мая архангелогородцев приглашают на ярмарку для дома и дачи

Выставочный центр «Поморская ярмарка» в начале дачно-огородного сезона приглашает всех на ставшую уже традиционной «Ярмарку для дома и дачи», которая пройдет во Дворце спорта с 9 по 12 мая.
Владельцы своих загородных усадеб подберут для посадок семена, рассаду, саженцы, луковичные, продукцию для озеленения и благоустройства, удобрения и средства по уходу и защите растений, поливочные шланги по антикризисным ценам, а также деревянные изделия, инвентарь, парники, теплицы, погреба, септики, декоративные изделия из металла.

Предприниматели привезут продукцию совхоза «Майский» из Вологодской области, плодопитомника из Ленинградской области и семенной картофель от холмогорской опытной станции, а садоводы-любители представят широкий ассортимент недорогой рассады.

Хозяйки смогут выбрать бытовые приборы, кухонную посуду, домашний текстиль, современные полезные приспособления облегчающие уход за домом и садом, посуду для пикников и утварь для дачи.

Модницы и модники обязательно обновят одежду и обувь в своём гардеробе к летнему сезону. Будут представлены демисезонные новинки, нарядные блузки, недорогая одежда для дома и отдыха, дорожные сумки, зонты, бижутерия и очки, а также широкий ассортимент детской качественной одежды.

Кулинары и гурманы приобретут мясные деликатесы из Белоруссии, Воронежа, свежую семгу и другую мороженую рыбу, масла и разнообразную оздоровительную продукцию из Ярославля, сыры из Абхазии и ароматные восточные специи, а также национальную узбекскую посуду.
Сладкоежки полакомятся  конфитюрами и медами из разных регионов России, сухофруктами, орехами, восточными сладостями, свежими кондитерскими изделиями от ведущих российских и белорусских производителей и большим ассортиментом элитных сортов чая и кофе.

Обращаем внимание пользователей интернета на очередной розыгрыш призов от участников «Ярмарки для дома и дачи». Подробности смотрите в нашей группе в контакте. Вступайте в группу, выигрывайте призы и будьте в курсе ярморочных новостей.
 
Ждем Вас на нашей гостеприимной «Ярмарке для дома и дачи» во Дворце спорта. С 9 по 11 мая с 10-00 до 19-00, а 12 мая с 10-00 до 17-00 часов. Телефон организатора: (8182) 639-609.
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автор: Pomfair
просмотров: 40
дата: 28.04.17 | 16:45
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