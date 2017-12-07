С воспитанниками архангельской колонии встретились представители суда и прокуратуры
вчера 22:23
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В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) прошло мероприятие, направленное на правовое просвещение подростков.
В этот день с отбывающими наказание в учреждении встретились представители Приморского районного суда Архангельской области и Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ.
Они провели с подростками занятие, в ходе которого довели последние изменения в уголовном законодательстве. Кроме того рассказали ребятам о судебной практике по условно-досрочному освобождению от отбывания наказания, разъяснили критерии освобождения, обстоятельства, учитываемые судами при разрешении указанного вопроса.
Также гости учреждения обратили внимание на необходимость правопослушного поведения и соблюдение обязанностей, возложенных судом на осужденных при условно-досрочном освобождении.
В ходе встречи сотрудники суда и прокуратуры ответили на вопросы воспитанников, а также нацелили на соблюдение порядка отбывания наказания и скорейшее освобождение.