С воспитанниками архангельской колонии встретились представители суда и прокуратуры

В этот день с отбывающими наказание в учреждении встретились представители Приморского районного суда Архангельской области и Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ИУ.Они провели с подростками занятие, в ходе которого довели последние изменения в уголовном законодательстве. Кроме того рассказали ребятам о судебной практике по условно-досрочному освобождению от отбывания наказания, разъяснили критерии освобождения, обстоятельства, учитываемые судами при разрешении указанного вопроса.Также гости учреждения обратили внимание на необходимость правопослушного поведения и соблюдение обязанностей, возложенных судом на осужденных при условно-досрочном освобождении.В ходе встречи сотрудники суда и прокуратуры ответили на вопросы воспитанников, а также нацелили на соблюдение порядка отбывания наказания и скорейшее освобождение.