Архангельск: Новости компаний

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Сайты с информацией о способах хищения электроэнергии будут заблокированы

Новгородский районный суд принял решение о блокировке 12 сайтов, продающих «взломанные» счетчики.
В конце прошлого года специалисты филиала МРСК Северо-Запада (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет, провоцирующих граждан на совершение незаконных действий, а именно - безучетное потребление электроэнергии. Новгородский районный суд согласился с позицией энергетиков и принял решение о блокировке 12 сайтов.
 
Как сообщили в службе безопасности электросетевой компании, аналогичные решения ранее были приняты и в других регионах России. Помимо распространения незаконной информации, главная цель сайтов заключалась в продаже приборов учета, которые могут искажать реальные показания потребления электроэнергии. Незаконно модифицированные приборы учета внешне не отличаются от заводских приборов: они имеют «заводские» пломбы, номерные штампы и документы на изделие.
 
«Использование данных приборов является незаконным и предусматривает административную ответственность по ст. 7-19 КоАП РФ. Наши специалисты имеют опыт работы с такими приборами и могут легко их отличить от легальных приборов учета», - рассказали в МРСК Северо-Запада.
 
От действий мошенников в первую очередь страдают добросовестные потребители в многоквартирных домах, которые оплачивают украденную соседями электроэнергию в рамках потребления на общедомовые нужды. Кроме того, ресурсоснабжающие организации, недополучают средства, необходимые на обеспечение надежности электроснабжения, также отметили в энергокомпании.
 
Сообщить о фактах безучетного и бездоговорного потребления, а также о попытках реализации приборов учета, в конструкцию которых внесены изменения с целью искажения показаний, можно по единому телефону «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52 (звонок бесплатный).
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автор: arhenergo
просмотров: 41
дата: 24.01.17 | 22:34
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