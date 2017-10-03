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Сдачу перинатального центра в Сургуте отложили на год

сегодня 09:39
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Власти Ханты-Мансийского автономного округа приняли решение о переносе на год сроков сдачи в эксплуатацию перинатального центра, строящегося в Сургуте в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).
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Фото ugra-tv.ru

Власти Ханты-Мансийского автономного округа приняли решение о переносе на год сроков сдачи в эксплуатацию перинатального центра, строящегося в Сургуте в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

Предполагается, что центр будет сдан не в ноябре 2017 года, как это планировалось, а в ноябре 2018 года.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа, такое решение было принято на заседании проектного комитета Югры, прошедшего под председательством губернатора округа Натальи Комаровой.

В ходе заседания генеральный директор компании «ВИС Инфраструктура» (генеральный подрядчик строительства) Семён Прокофьев сообщил, что смещение сроков возникло в связи с появлением «форс-мажорных обстоятельств» — увеличением уровня грунтовых вод, превысивших столетние наблюдения.

— Создание корпусов здания выполнено на 100%, ведутся завершающие работы по прокладке внутренних коммуникаций и черновой отделке помещений, выполняются фасадные работы и декоративная подсветка. Большая часть работ уже завершена, включая монолитные работы, монтаж кровли и другие. Предлагаем публичному партнёру рассмотреть перенос срока сдачи объекта в эксплуатацию с ноября 2017 года на ноябрь 2018 года, — предложил Прокофьев.

При этом он отметил, что, несмотря на смещение срока ввода объекта в эксплуатацию, фактические сроки сдачи объекта будут опережать нормативные на шесть месяцев.

— Частный партнёр за свой счёт оплатил весь комплекс работ по перепроектированию, дополнительный объём строительно-монтажных работ и материалов, не останавливая строительство, — добавил он.

Подтвердили факт влияния форс-мажорных обстоятельств и эксперты Торгово-промышленной палаты Югры, - сообщают "Архангельские известия"

— Мы провели три экспертизы, в том числе по факту влияния обстоятельств непреодолимой силы, которые повлияли на ход строительства данного объекта. Эксперты подтвердили и установили, что влияние обстоятельств привело к необходимости увеличения общей продолжительности строительства перинатального центра на срок до 12 месяцев, — пояснил президент Союза «Торгово-промышленная палата Югры» Игорь Чертов.

Поддержали решение о переносе сроков сдачи объекта и председатель правления Центра развития ГЧП, председатель комитета ТПП РФ по ГЧП Павел Селезнёв, глава Сургута Вадим Шувалов и представители строительной отрасли города.

В результате было принято решение о продолжении строительства без расторжения действующего соглашения о ГЧП и переносе сроков сдачи объекта с ноября 2017 года на ноябрь 2018 года.

Напомним, строительство сети перинатальных центров ведётся в соответствии с Программой развития перинатальных центров в Российской Федерации на 2013–2016 годы, согласно которой до конца 2016 года в 30 регионах страны должны были открыться 32 перинатальных центра. Девелопером почти половины центров (15 объектов) выступает госкорпорация «Ростех», за строительство остальных 17 клиник отвечают власти регионов. Как сообщалось в августе, всего «Ростех» выделит дополнительно 1,7 млрд рублей на завершение строительства и оснащение оборудованием новых перинатальных центров, которые не удалось построить в срок.

Ещё осенью 2016 года Минздрав попросил перенести срок сдачи центров на конец 2017 года. В результате Правительство РФ согласовало это предложение.

Кроме того, Медведев подписал документ, ужесточающий требования к подрядчикам, выполняющим госзаказы на строительство и реконструкцию зданий, в том числе и объектов здравоохранения. Согласно новым правилам, подрядчик будет обязан выполнить не менее 25% работ самостоятельно, без привлечения субподрядчиков. 

В Архангельске перинатальный центр будет сдан до конца 2017 года. Сегодня на строительстве трудится 270 человек. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, а также проводится монтаж внутренней системы вентиляции и слаботочных систем. По графику, подписанному генеральным заказчиком — компанией «Ростех», завершение строительных работ запланировано до 31 октября. Далее пройдёт обязательная процедура лицензирования и запуск центра в эксплуатацию. До конца года он должен быть готов к приёму первых пациентов.

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