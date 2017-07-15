Семейный дуэт из Карелии представит свое творчество в архангельской библиотеке
сегодня 11:46
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23 июля в 13 часов в Центральной городской библиотеке им. М.В. Ломоносова состоится презентации книги Нины Окуловой «Укачай меня, Белое море!» и поэтического сборника Владимира Сафонова «Березки занавесились».
Нина Николаевна и Владимир Всеволодович – муж и жена, живут в Кеми. Их новые книги были изданы в 2017 году в Петрозаводске.
Нина Окулова родилась на архангельской земле. Филолог по образованию, по профессии – журналистка. Ее стихи публиковались в журнале «Север», коллективных сборниках и различных периодических изданиях. «Укачай меня, Белое море!» - первая книга автора. В этом сборнике немало стихов об Архангельске и северной земле. А в стихотворении о Белом море есть такие поэтические строчки:
Ты приносишь и радость, и горе
И даруешь душевный покой.
Укачай меня, Белое море,
Колыбельную песню напой…
Владимир Сафонов родился в Архангельске, здесь прошли его детство и юность. После службы в армии окончил строительный институт и отработал более 45 лет на стройках Архангельской и Ленинградской областей. «Березки заневестились» – восьмая книга поэта. В 2015 году в журнале «Двина» были опубликованы воспоминания Владимира Сафонова «Горький дым Победы».
Во время презентации прозвучат не только стихи авторов, но и песни в исполнении архангельского автора-исполнителя Любови Черемисиной.
Библиотека приглашает на встречу всех любителей поэзии и музыки. Вход свободный. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 20-15-76.