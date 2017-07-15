Семейный дуэт из Карелии представит свое творчество в архангельской библиотеке

Нина Николаевна и Владимир Всеволодович – муж и жена, живут в Кеми. Их новые книги были изданы в 2017 году в Петрозаводске.Нина Окулова родилась на архангельской земле. Филолог по образованию, по профессии – журналистка. Ее стихи публиковались в журнале «Север», коллективных сборниках и различных периодических изданиях. «Укачай меня, Белое море!» - первая книга автора. В этом сборнике немало стихов об Архангельске и северной земле. А в стихотворении о Белом море есть такие поэтические строчки:Ты приносишь и радость, и гореИ даруешь душевный покой.Укачай меня, Белое море,Колыбельную песню напой…Владимир Сафонов родился в Архангельске, здесь прошли его детство и юность. После службы в армии окончил строительный институт и отработал более 45 лет на стройках Архангельской и Ленинградской областей. «Березки заневестились» – восьмая книга поэта. В 2015 году в журнале «Двина» были опубликованы воспоминания Владимира Сафонова «Горький дым Победы».Во время презентации прозвучат не только стихи авторов, но и песни в исполнении архангельского автора-исполнителя Любови Черемисиной.Библиотека приглашает на встречу всех любителей поэзии и музыки. Вход свободный. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 20-15-76.