Семейный клуб «Мамина сказка» приглашает

Наступает самая яркая пора осени — золотая. Деревья накидывают яркие одежки. Листопад, хороводом кружась, устилает листьями влажную от частых дождей землю. Деревья в лесу пестрят красой. Многие певчие птицы уже на пути в теплые края. Совсем скоро первые серьезные заморозки.А ребята, пришедшие в клуб»Мамина сказка», отправятся в путешествие в деревню Простоквашино, чтобы узнать, как её жители готовятся к приходу зимы.Кот Матроскин за грибами ходит да капусту солит. Дядя Фёдор к учёбе готовится. А Шарик…? А чем же занят этот весёлый и непоседливый пёс, можно узнать, посетив занятие.В конце путешествия все участники смогут изготовить поделку — кота Матроскина. Ждём всех желающих и любознательных!Подробности о мероприятиях в библиотеке вы можете узнать по телефону:68-28-15