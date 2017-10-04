Семейный клуб «Мамина сказка» приглашает
сегодня 09:15
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Семейный воскресный клуб «Мамина сказка» детской библиотеки округа Майская горка приглашает детей 4-6 лет 22 октября в 12 часов отправится в экологическое путешествие «Осень в Простоквашино».
Наступает самая яркая пора осени — золотая. Деревья накидывают яркие одежки. Листопад, хороводом кружась, устилает листьями влажную от частых дождей землю. Деревья в лесу пестрят красой. Многие певчие птицы уже на пути в теплые края. Совсем скоро первые серьезные заморозки.
А ребята, пришедшие в клуб»Мамина сказка», отправятся в путешествие в деревню Простоквашино, чтобы узнать, как её жители готовятся к приходу зимы.
Кот Матроскин за грибами ходит да капусту солит. Дядя Фёдор к учёбе готовится. А Шарик…? А чем же занят этот весёлый и непоседливый пёс, можно узнать, посетив занятие.
В конце путешествия все участники смогут изготовить поделку — кота Матроскина. Ждём всех желающих и любознательных!
Подробности о мероприятиях в библиотеке вы можете узнать по телефону:
68-28-15