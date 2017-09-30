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Семейный клуб из Архангельска принял участие в конференции в Каргополе

сегодня 20:10
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Семейный клуб «При волшебном фонаре» принял участие в межрегиональной научно-практической конференции «Позитивное родительство. Инновационные методы работы с семьей», которая прошла 27-28 сентября в городе Каргополе.
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Конференция способствовала знакомству с новыми формами работы с семьёй, направленными на укрепление статуса семьи и повышение эффективности деятельности всей профилактической системы. В рамках конференции родителям и детям было предложено посетить многочисленные площадки и мастер-классы.

Руководитель клуба Валентина Голикова представила презентацию клубной деятельности на тематической площадке «Социальное пространство семьи, учреждений культуры и образования». В своём выступлении она рассказала о значении  и особенностях работы семейного клуба.

Клуб любителей семейного чтения «При волшебном фонаре» работает  в детской библиотеке с 2006 года.  Библиотека сегодня – больше, чем просто хранилище книг. Это и выставочный зал, и центр досуга, и клуб по интересам. Встречи клуба проходят не только в виде литературных игр, конкурсов, творческих мастер-классов, но и отдыха на природе, театрализованных праздников и встреч со специалистами.

«Создавая клуб, мы вспомнили старую добрую традицию, когда вся семья собирается вместе почитать интересную книгу и поделиться впечатлениями о прочитанном. Все друг друга внимательно слушают, царит прекрасная атмосфера сопереживания и соучастия» – поделилась Валентина Александровна. 
Автор: Вера Л.
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