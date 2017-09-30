Семейный клуб из Архангельска принял участие в конференции в Каргополе

Конференция способствовала знакомству с новыми формами работы с семьёй, направленными на укрепление статуса семьи и повышение эффективности деятельности всей профилактической системы. В рамках конференции родителям и детям было предложено посетить многочисленные площадки и мастер-классы.Руководитель клуба Валентина Голикова представила презентацию клубной деятельности на тематической площадке «Социальное пространство семьи, учреждений культуры и образования». В своём выступлении она рассказала о значении и особенностях работы семейного клуба.Клуб любителей семейного чтения «При волшебном фонаре» работает в детской библиотеке с 2006 года. Библиотека сегодня – больше, чем просто хранилище книг. Это и выставочный зал, и центр досуга, и клуб по интересам. Встречи клуба проходят не только в виде литературных игр, конкурсов, творческих мастер-классов, но и отдыха на природе, театрализованных праздников и встреч со специалистами.«Создавая клуб, мы вспомнили старую добрую традицию, когда вся семья собирается вместе почитать интересную книгу и поделиться впечатлениями о прочитанном. Все друг друга внимательно слушают, царит прекрасная атмосфера сопереживания и соучастия» – поделилась Валентина Александровна.