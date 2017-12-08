Семья архангельского уфисиновца победила в районном фотоконкурсе

26 ноября стартовал конкурс фотографий «Я и мамочка моя», организованный районной газетой «Коношский курьер». Он заключался в размещении в одной из социальных сетей фотографий семьи. Среди участвующих был и личный состав ИК-28.По итогам голосования золотым призером стал сотрудник отдела охраны ИК-28 ФКУ ОИУ ОУХД-4 Александр Куриченков со своей семьей. Главный редактор газеты вручил победителям подписку издание на первое полугодие 2018 года и подарочный сертификат.