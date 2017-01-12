Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Сеть «МегаФона» прошла испытание «горячей» порой и январской стужей Компания «МегаФон» подвела итоги работы сети в новогоднюю ночь. При нагрузке, значительно превосходящей обычные показатели, оборудование оператора работало в штатном режиме. В течение всех новогодних каникул, когда на территории Архангельской области стояли тридцатиградусные морозы, а временами температура воздуха опускалась до -44 градусов, в сети также не зафиксировано ни одной аварии.



Для связистов Новый год всегда является «горячей» порой: количество звонков, SMS и интернет-сессий в мобильной сети возрастает, что требует особого контроля над оборудованием. В целом по регионам Северо-Запада суммарная длительность звонков, совершенных абонентами «МегаФона» в новогоднюю ночь, превысила 80 миллионов минут (или 150 лет), что на 90% больше средних показателей обычного дня и на 4% – данных прошлого Нового года. Объем интернет-трафика вырос по сравнению с прошлым годом на 46,6% и достиг 356 терабайт, из которых 183 Тб пришлось на сеть четвертого поколения 4G.



В Архангельской области абоненты «МегаФона» совершили в новогоднюю ночь почти 3 миллиона звонков общей продолжительностью свыше 10 лет, отправили порядка 2 миллионов поздравительных SMS-сообщений. Кроме этого, регион оказался одним из самых «качающих» на Северо-Западе: суммарный интернет-трафик архангельских абонентов составил 50 Тб, что можно сравнить с 2 000 blu-ray дисков с легендарным кинофильмом «Ирония судьбы, или С легким паром!».



«Для мобильной сети новогодняя ночь – настоящая «проверка боем», к которой мы всегда начинаем готовиться заранее, расширяя емкость сети и проводя другие технические работы. Но могу сказать честно, что в этом году они носили почти профилактический характер. В ходе масштабной модернизации нам удалось создать настолько мощную и надежную сеть, что оборудование уверенно справляется с особыми «праздничными» нагрузками и выдерживает сорокаградусные морозы, позволяя нашим абонентам в любой момент быть на связи с близкими. А это важно не только по праздникам», – отметил директор Архангельского отделения компании «МегаФон» Юрий Оборин.

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