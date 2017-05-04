Архангельск: Новости компаний

Библиотека №10 округа Варавино-Фактория примет участие в сетевой акции «Дети войны».
Киноальманах «Дети войны» в июне 2016 года получил награду – первое место в конкурсе Всероссийского проекта «Моя страна – моя Россия», номинация «Год кино».
10 мая в 13.00 в библиотеке состоится кинопоказ альманаха «Дети войны» (12+), созданного учениками Киношколы имени МакГаффина.
Киношкола имени МакГаффина – первая киношкола для детей и молодежи, результатом обучения в которой становятся короткометражные фильмы и видеоролики, самостоятельно – от идеи до монтажа – созданные учениками. Работа по всем проектам ведется при поддержке опытных кинематографистов (продюсеров, режиссеров, операторов, художников-постановщиков, актеров), а также при участии известных кинодеятелей. Фильмы учеников регулярно становятся участниками фестивалей и попадают в телевизионный эфир.
В альманах «Дети войны» вошли фильмы:
«Дети войны»
История, давшая имя альманаху. Документальный проект, основанный на воспоминаниях бабушки и дедушки ученика киношколы. Двухлинейное повествование о семье, о том, как дети росли и воспринимали войну, находясь в самом ее центре. Художественный руководитель — Александра Пустыннова, режиссер, выпускница ВГИК (документальное кино, мастерская Лисаковича и Гелейна).
«Сахар»
История о мальчике, который в свои день рождения получает в подарок от мамы кусочек сахара. Герой борется с желанием съесть его, а через минуту в дверях появляется соседская девочка, которая никогда прежде не видела сахар.
«Папка»
Психологическая драма о бывшем солдате Красной армии, который возвращается на родину, где встречает своего сына в самый разгар войны.
«Урок истории»
Драматическая история о том, как необдуманная фраза может разбудить в людях слепую, неоправданную ненависть к ближнему. Простой современный мальчишка ради забавы призывает одноклассников встать на сторону нацистов. Обычный школьный класс превращается в поле битвы.
«Герой»
История о мальчиках, играющих в фрисби на улицах Петербурга. Ребята и не подозревают о том, что такое быть героем и зачем им быть. Однако скоро они столкнутся с событиями, которые заставят их пересмотреть свои взгляды.
Показ организуется в рамках проекта «Кинопередвижка» архангельской общественной организации «Школа кино InFilm». Главная задача проекта - воспитание российского зрителя на российском кино.
Подробности о мероприятиях библиотеки вы можете узнать по телефону:
62-09-14 и в «Контакте» (библиотека № 10 округа Варавино – Фактория).