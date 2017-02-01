Архангельск: Новости компаний

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Северян приглашают принять участие в квест-игре «Неразлучники»

В Архангельской области стартует квест-игра «Неразлучники», организованная областным «Центром поддержки молодой семьи».
Цель игры - создать благоприятные условия для вовлечения всех членов семьи в совместную творческую деятельность и развития у них креативного мышления.
 
В квест-соревнованиях могут принять участие команды-семьи в составе от двух до 10 человек.
 
«Разнообразная игра позволит забыть о скучных делах и ежедневной рутине, послужит семейному сплочению, разовьет творческие способности. Как показывает опыт, игра доставляет удовольствие не  только детям, но и взрослым», - рассказала директор центра Нэлла Пономарева.
 
Для участия в игре необходимо отправить заявку на электронную почту: PACactive@mail.ru. В социальной сети «Вконтакте» создана группа vk.com, где есть вся необходимая информация о соревнованиях.

Все подробности можно узнать по телефону 28-69-40 или в группе ВКонтакте.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Вера Л.
просмотров: 35
дата: 01.02.17 | 14:07
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