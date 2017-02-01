Архангельск: Новости компаний

фото, видео с места события Северян приглашают принять участие в квест-игре «Неразлучники» В Архангельской области стартует квест-игра «Неразлучники», организованная областным «Центром поддержки молодой семьи».



В квест-соревнованиях могут принять участие команды-семьи в составе от двух до 10 человек.



«Разнообразная игра позволит забыть о скучных делах и ежедневной рутине, послужит семейному сплочению, разовьет творческие способности. Как показывает опыт, игра доставляет удовольствие не только детям, но и взрослым», - рассказала директор центра Нэлла Пономарева.



Для участия в игре необходимо отправить заявку на электронную почту:



Все подробности можно узнать по телефону 28-69-40 или в группе ВКонтакте.

Цель игры - создать благоприятные условия для вовлечения всех членов семьи в совместную творческую деятельность и развития у них креативного мышления.В квест-соревнованиях могут принять участие команды-семьи в составе от двух до 10 человек.«Разнообразная игра позволит забыть о скучных делах и ежедневной рутине, послужит семейному сплочению, разовьет творческие способности. Как показывает опыт, игра доставляет удовольствие не только детям, но и взрослым», - рассказала директор центра Нэлла Пономарева.Для участия в игре необходимо отправить заявку на электронную почту: PACactive@mail.ru. В социальной сети «Вконтакте» создана группа vk.com , где есть вся необходимая информация о соревнованиях.Все подробности можно узнать по телефону 28-69-40 или в группе ВКонтакте. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Вера Л. просмотров: 35

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фотография из 1 | закрыть