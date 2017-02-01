Архангельск: Новости компаний

Цель игры - создать благоприятные условия для вовлечения всех членов семьи в совместную творческую деятельность и развития у них креативного мышления.
В квест-соревнованиях могут принять участие команды-семьи в составе от двух до 10 человек.
«Разнообразная игра позволит забыть о скучных делах и ежедневной рутине, послужит семейному сплочению, разовьет творческие способности. Как показывает опыт, игра доставляет удовольствие не только детям, но и взрослым», - рассказала директор центра Нэлла Пономарева.
Для участия в игре необходимо отправить заявку на электронную почту:
PACactive@mail.ru. В социальной сети «Вконтакте» создана группа vk.com
, где есть вся необходимая информация о соревнованиях.
Все подробности можно узнать по телефону 28-69-40 или в группе ВКонтакте.