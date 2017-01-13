Архангельск: Новости компаний

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Северяне переждали новогодние морозы в Скандинавии

Оператор Tele2 подвел итоги пользования услугами в роуминге на новогодних праздниках. По сравнению с прошлым годом интернет-трафик за границей вырос в 8 раз.
Голосовой трафик в международном роуминге в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года увеличился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем передачи данных абонентов Tele2 в зарубежных поездках показал восьмикратный рост год к году. Число абонентов, которые провели зимние праздники за границей, выросло в этом году на 16%. В Архангельской области количество путешественников выросло на 48%. Голосовой трафик увеличился несущественно – всего на 2%. Северяне больше пользовались в поездке мобильным интернетом: трафик вырос на 46% по сравнению с прошлым годом.

Во время новогодних каникул клиенты Tele2 посетили 157 стран мира. Топ-10 самых популярных мест возглавила Белоруссия. Другими лидерами по посещаемости стали Украина, Финляндия, Казахстан, Польша, Эстония, Таиланд, Армения, Молдавия и Германия. Новыми направлениями для зимних путешествий стали такие экзотические уголки планеты, как Буркина-Фасо, Зимбабве, Замбия и Парагвай. Северяне традиционно ездили в соседние скандинавские страны: Финляндию, Норвегию и Швецию. В пятерке самых популярных направлений также оказались Великобритания и Белоруссия.

В новогодние праздники абоненты Tele2 активно пользовались голосовой связью в поездках по России: продолжительность звонков увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество SMS, отправленных из разных регионов страны, выросло на 14% год к году. Голосовой трафик абонентов оператора из Архангельской области вырос на 11%. Северяне предпочли отдых в Санкт-Петербурге, Вологде и Мурманске. Столица среди популярных направлений для поездок на каникулах заняла четвертое место.
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автор: Tele2
просмотров: 115
дата: 13.01.17 | 17:59
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