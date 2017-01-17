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Архангельск: Новости компаний

     

фото, видео с места события

Северяне вновь оценили качество строительства домов холдинга «Аквилон-Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон-инвест» организовал для потенциальных участников долевого строительства первую в новом году экскурсию по своим объектам.
Накануне Нового года компания ввела в строй 58 тыс. кв. метров жилья. В настоящее время компания возводит в Архангельске и Северодвинске 10 новостроек. В ближайших планах – еще 5 новых жилых комплексов, в перспективе – до 400 тыс. кв. м.
 
На первой новостройке холдинга «Аквилон-Инвест» в Соломбале – ЖК «Аврора» уже сданы 1-я и 2-я очередь. Квартиры в комплексе сдаются с «белой» отделкой, в чем смогли убедиться участники экскурсии по новостройкам. Будущим жильцам не придется штукатурить и шпаклевать потолки и стены, заниматься выравниванием полов, заказывать коллекторную разводку отопления или прокладывать электропроводку. Все это будет выполнено мастерами, включая монтаж окон и балконных дверей с 2-камерными стеклопакетами. Большой благоустроенный двор со спортивной и детской площадками, включая собственных хоккейно-футбольный корт, гостевая парковка и развитая инфраструктура вокруг – только часть преимуществ ЖК «Аврора».
 
Квартиры с «белой» отделкой при сдаче будут оснащены радиаторами со встроенными терморегуляторами, счетчиками горячей и холодной воды, а также в них установят розетки и выключатели, счетчики электроснабжения, розетки для телефона, выхода в Интернет, ТВ-антенны. В таком виде сдаются все квартиры в жилых комплексах, возводимых холдингом «Аквилон-Инвест».
 
Следующим объектами внимания экскурсантов стал ЖК «Зеленый квартал». Как и все дома холдинга, жилые комплексы возводятся из «натурального» керамического кирпича с толщиной стен до 770 мм и гарантируют будущим жильцам все необходимые аспекты благополучного проживания в современном городе: шумо– и теплоизоляцию, возможность планировать пространство своей квартиры по собственному вкусу и уверенность в том, что дом действительно построен на века. Повышенный интерес к объектам обусловлен местом их размещения и привлекательной ценой квадратных метров. ЖК «Зеленый квартал» расположен в центре Архангельска, на пересечении ул. Вологодской и пр. Новгородский, в шаговой доступности от набережной Северной Двины.
 
Участники экскурсии оценили практичность ЖК «Ломоносовский»: в непосредственной близости располагается гимназия №21, детский сад, САФУ, поликлиника и библиотека. Во дворе дома запланированы детские площадки и зоны отдыха. На всех своих объектах холдинг «Аквилон-инвест» предлагает клиентам дополнительную услугу – выполнение чистовой отделки, включающей кладку кафельной плитки в санузле, монтаж сантехники, настил полов из ламината, установку натяжного потолка. В таком варианте квартира полностью готова для проживания. Качество чистовой отделки потенциальные покупателям продемонстрировали в самом высоком жилом доме Архангельска – ЖК «Империал».
 
Завораживающий вид на реку из окон жилых комплексов «Альфа» и «Омега» стал заключительным аккордом тура по новостройкам столицы Поморья. Объекты возводятся на набережной, между ул. Серафимовича и ул. Иоанна Кронштадтского. Расположение комплекса уникально: так близко к воде столь масштабных строений в Архангельске еще не было. Неоспоримым преимуществом обоих комплексов станет реконструированная набережная: место для приятных встреч, пеших и велосипедных прогулок. На первых этажах домов откроются кафе и рестораны, фитнес-центр, салоны красоты и частный детсад.
 
В Северодвинске участники экскурсии побывали на ЖК «Парус», ЖК «Атмосфера», ЖК «Шоколад», своими глазами увидели, как ведется строительство, оценили планировку квартир и получили полную и всестороннюю информацию о вариантах их приобретения. Немаловажным обстоятельством является то, что «Аквилон-инвест» предоставляет скидки сотрудникам крупнейших оборонных предприятий: ОАО «ПО «Севмаш» и ОАО «ЦС «Звездочка» при покупке квартир в строящихся новых жилых комплексах.
 
За короткое время участники экскурсии получили полную информацию о возводимых жилых комплексах, преимуществах при покупке квартир, а также о программах ипотечного кредитования банков – партнеров холдинга «Аквилон-Инвест». Следующий тур по объектам холдинга состоится 21 января.

Записаться на экскурсию можно в офисах «Аквилон-инвест» в Архангельске на ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон-Инвест», 6 этаж, телефон/факс: (8182) 65-00-08, и Северодвинске на Морской пр.,15, 3 этаж (вход с правого торца) Телефон: (8184) 52-00-00.

 
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автор: akviloninvest
просмотров: 90
дата: 17.01.17 | 10:47
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